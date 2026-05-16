Ngày 16-5, giá cà phê nội địa đồng loạt giảm sâu 1.200 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (16-5) quay đầu giảm sâu đồng loạt 1.200 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Hiện tại, thương lái thu mua cà phê ở mức 87.100-87.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, sau khi giảm, cà phê lùi về giá 87.700 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê xuống còn 87.100 đồng/kg. Đây được xem là phiên điều chỉnh khá mạnh của thị trường nội địa sau chuỗi tăng kéo dài trong thời gian gần đây.

Tại Gia Lai, sau khi giảm 1.200 đồng, cà phê lùi về giá 87.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch ngày 16-5. Tại sàn London, giá Robusta giao tháng 7-2026 giảm mạnh 73 USD/tấn, xuống còn 3.487 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 68 USD/tấn, còn khoảng 3.372 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm 5,05 US cent/pound, xuống còn 275,7 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm về mức 268,35 US cent/pound.