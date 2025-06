Tin vui, giá cà phê ngày 25-6 tăng mạnh từ 3.000 đồng/kg

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông thương lái thu mua cà phê ở mức cao nhất là 99.200 đồng/kg, tăng trở lại 3.200 đồng/kg so với hôm qua. Tỉnh Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 99.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 3.500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 99.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước đang có dấu hiệu phục hồi. Ảnh: P.V

Các chuyên gia nhận định, việc nông dân hạn chế bán ra đã làm giảm nguồn cung tức thời, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu chưa tăng mạnh đơn hàng. Điều này tạo ra trạng thái cân bằng mong manh, khiến giá cà phê trong nước khó có đột phá lớn nếu thiếu lực đẩy từ thị trường quốc tế hoặc các yếu tố kích cầu mới.

Giá tiêu ở Gia Lai đang ở mức 123.000 đồng/kg. Ảnh: P.V

Trong khi thị trường cà phê đang có dấu hiệu phục hồi thì giá hồ tiêu hôm nay vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 123.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, ở mức 123.000 đồng/kg. Ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước được thương lái thu mua tại hai địa phương ở mức 123.000 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thương lái thu mua ở mức 125.000 đồng/kg.