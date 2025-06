Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của Việt Nam đạt 28,04 tỷ USD (tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024).

Kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt hơn 28 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Ảnh nguồn internet

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 15,29 tỷ USD (tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 4,11 tỷ USD (tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024); giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 7,48 tỷ USD (tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2024); giá trị xuất khẩu đầu vào phục vụ sản xuất đạt 938,7 triệu USD (tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2024); giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 217,2 triệu USD (tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2024)...

Về thị trường khu vực, châu Á là khu vực xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông-lâm-thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 với thị phần chiếm 42%. Tiếp theo là khu vực châu Mỹ với 23% thị phần. Khu vực châu Âu xếp thứ 3 với 16,1% thị phần. Còn xét theo thị trường chi tiết, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông-lâm-thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 với thị phần lần lượt đạt 20,5%; 17,3% và 7,3%.

Năm 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng 4%. Đồng thời, phấn đấu đạt kim ngạch 70 tỷ USD trong xuất khẩu nông-lâm-thủy sản.