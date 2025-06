Việt Nam xuất khẩu lô sầu riêng đông lạnh đầu tiên sang Trung Quốc

Sầu riêng được bày bán tại chợ Tân Phát Địa (Bắc Kinh, Trung Quốc). Ảnh: Quang Hưng/TTXVN

Theo đó, lô hàng có trọng lượng 22,24 tấn do Công ty TNHH Xuất khẩu và thương mại Vina M & B (Hà Nội) sản xuất và xuất khẩu; đối tác nhập khẩu là Công ty Shanghai Xinronghe International Trade (Thượng Hải). Lô hàng này được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm đến kiểm định từng lô thành phẩm nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nghị định thư đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên sầu riêng đông lạnh của Việt Nam được chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc theo nghị định thư song phương được ký kết vào tháng 8-2024.

Sầu riêng đông lạnh có thời hạn sử dụng lâu, dễ ăn và có thể sử dụng để chế biến thực phẩm, được người tiêu dùng và các công ty chế biến thực phẩm Trung Quốc ưa chuộng. Việc Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng đông lạnh sẽ mang đến cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất-nhập khẩu nông-lâm-thủy sản Việt Nam-Trung Quốc đạt hơn 5 tỷ USD (tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 3,6 tỷ USD (giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2024), nhập khẩu đạt khoảng 1,45 tỷ USD (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2024).