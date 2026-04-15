Ngày 15-4, giá cà phê và hồ tiêu cùng khởi sắc

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 15-4 ghi nhận sự khởi sắc khi cả giá cà phê và hồ tiêu cùng tăng. Trong đó, cà phê tăng 500 đồng/kg, còn giá hồ tiêu nhích thêm 500-1.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng lên mức 86.500 đồng/kg; Lâm Đồng đạt mốc 86.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa tăng trở lại phản ánh tác động từ thị trường quốc tế, đồng thời cho thấy nguồn cung trong nước đang có dấu hiệu thắt chặt.

Đối với hồ tiêu, mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại Lâm Đồng với 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng tăng 500 đồng/kg và đạt cùng mức 140.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg, lên 139.000 đồng/kg. Trong khi TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai giữ ổn định với mức 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá Robusta tăng vọt lên mức cao nhất 1 tuần qua, trong khi giá cà phê Arabica đã phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong tháng vào tuần trước.

Giới chuyên gia cho biết, diễn biến của giá cà phê Robusta đang được hỗ trợ bởi các yếu tố thời tiết tại Brazil cũng như biến động tỷ giá.

Việc đồng real tăng giá so với USD, kết hợp với điều kiện khô hạn hơn tại các vùng sản xuất chủ chốt, đang góp phần duy trì giá trên thị trường quốc tế.

Còn sở dĩ giá hồ tiêu luôn được duy trì ở mức ổn định là do Việt Nam đang trong giai đoạn thu hoạch cao điểm, nguồn hàng vụ mới được đưa vào thị trường nhưng nông dân thận trọng bán ra.