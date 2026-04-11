Cà phê lùi về mốc 85.000 đồng/kg, hồ tiêu tăng giá nhẹ

Cụ thể, giá cà phê tại Gia Lai giao dịch ở mức 85.400 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, thương lái thu mua cà phê với giá 85.500 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.
Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng về mốc 85.000 đồng/kg sau khi giảm 300 đồng.
Ngược chiều, giá hồ tiêu nội địa hôm nay đồng loạt tăng 500 đồng/kg.
Sau khi tăng, tại Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hồ tiêu cùng lên giá 138.500 đồng/kg.
Còn tại Đắk Lắk, hồ tiêu giao dịch ở mốc 139.500 đồng/kg; Lâm Đồng đạt mức 139.000 đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, hôm nay, giá cà phê giảm nhẹ; trong khi hồ tiêu xuất khẩu ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia, riêng các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định.