Kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 4 tháng đạt 23,04 tỷ USD

NHÃ UYÊN (theo vtv.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản trong tháng 4-2026 đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2025. 

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 12,16 tỷ USD (tăng 1,5%); sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD (tăng 45,5%); thủy sản đạt 3,59 tỷ USD (tăng 11,9%); lâm sản đạt 5,82 tỷ USD (tăng 0,8%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 23,04 tỷ USD. Ảnh: Internet

Châu Á tiếp tục là điểm đến lớn nhất của các mặt hàng nông - lâm - thủy sản của Việt Nam, chiếm 44,1% tổng thị phần xuất khẩu. Tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với tỷ trọng lần lượt đạt 20,9% và 15,8%; trong khi châu Phi và châu Đại Dương chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, tương ứng 2,3% và 1,4%.

Xét theo từng thị trường cụ thể, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất với thị phần 21,1%; tiếp đến là Mỹ chiếm 18,5% và Nhật Bản chiếm 7%.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm tăng trưởng và suy giảm. Nhóm tăng trưởng tích cực gồm hạt tiêu và rau quả.

Cụ thể, xuất khẩu hạt tiêu đạt 95,1 nghìn tấn và 614,4 triệu USD, tăng lần lượt 29,2% về khối lượng và 20,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025; trong khi đó, xuất khẩu rau quả đạt 2,06 tỷ USD, tăng mạnh 22,3% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp Gia Lai đẩy mạnh tái cấu trúc ngành hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp Gia Lai đẩy mạnh tái cấu trúc ngành hàng xuất khẩu

(GLO)- Trước những biến động khó lường của thương mại toàn cầu, nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai đã chủ động triển khai các giải pháp nâng chuẩn sản xuất, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, cải thiện chất lượng sản phẩm và từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều vườn cà phê đạt trên 30 tấn quả tươi/ha, vượt ngưỡng năng suất từng được xem là “trần” trong canh tác. Kết quả này không đến từ may rủi mà là thành quả của sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Giống lúa TBR16 tại xã Đak Đoa đạt năng suất 70 tạ/ha

(GLO)- Sáng 24-4, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp với Công ty TNHH Thai Binh Seed - Miền Trung Tây Nguyên (trực thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo mô hình trình diễn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao TBR16.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Nông dân chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

