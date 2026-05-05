Kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 4 tháng đạt 23,04 tỷ USD

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản trong tháng 4-2026 đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 12,16 tỷ USD (tăng 1,5%); sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD (tăng 45,5%); thủy sản đạt 3,59 tỷ USD (tăng 11,9%); lâm sản đạt 5,82 tỷ USD (tăng 0,8%).

Châu Á tiếp tục là điểm đến lớn nhất của các mặt hàng nông - lâm - thủy sản của Việt Nam, chiếm 44,1% tổng thị phần xuất khẩu. Tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với tỷ trọng lần lượt đạt 20,9% và 15,8%; trong khi châu Phi và châu Đại Dương chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, tương ứng 2,3% và 1,4%.

Xét theo từng thị trường cụ thể, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất với thị phần 21,1%; tiếp đến là Mỹ chiếm 18,5% và Nhật Bản chiếm 7%.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm tăng trưởng và suy giảm. Nhóm tăng trưởng tích cực gồm hạt tiêu và rau quả.

Cụ thể, xuất khẩu hạt tiêu đạt 95,1 nghìn tấn và 614,4 triệu USD, tăng lần lượt 29,2% về khối lượng và 20,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025; trong khi đó, xuất khẩu rau quả đạt 2,06 tỷ USD, tăng mạnh 22,3% so với cùng kỳ.