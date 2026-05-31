(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Theo đó, bộ tiêu chí sản phẩm OCOP có 3 phần đánh giá và ngưỡng phân hạng mới.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia thành 3 phần: Phần A là các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (40 điểm), gồm tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng. Phần B là các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm tiếp thị, câu chuyện sản phẩm.

Sản phẩm OCOP 3 và 4 sao được UBND cấp tỉnh quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận. Ảnh: Phương Vi

Phần C là các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (35 điểm), gồm chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, cơ hội trị trường toàn cầu.

Theo Quyết định, tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 5 hạng:

Hạng 5 sao (cấp quốc gia) là sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và hội tụ điều kiện để xuất khẩu, tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm.

Hạng 4 sao (cấp tỉnh) là sản phẩm đặc trưng, từng bước có thương hiệu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiếp cận thị trường tốt, có tiềm năng nâng cấp lên hạng 5 sao, tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến dưới 90 điểm.

Hạng 3 sao (cấp tỉnh) là sản phẩm có đặc thù, có sự ổn định về chất lượng, được quản lý và thương mại ổn định, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao, tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến dưới 70 điểm,

Hạng 2 sao là sản phẩm bước đầu hình thành chất lượng, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao, tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến dưới 50 điểm

Hạng 1 sao là sản phẩm sơ khai, chưa được thương mại, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao, tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm.

Điểm đáng chú ý là sản phẩm 1 sao và 2 sao không ban hành quyết định công nhận và không cấp giấy chứng nhận. UBND cấp tỉnh tổ chức đánh giá, quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức đánh giá, quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm đạt 5 sao.

Thực phẩm là một trong 6 nhóm sản phẩm được tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. Ảnh: Phương Vi

Quyết định mới quy định 6 nhóm sản phẩm được tham gia đánh giá, phân hạng OCOP, gồm: thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

Chủ thể tham gia bao gồm hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại, hộ sản xuất, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh. Riêng nhóm dịch vụ du lịch có thêm hội, hiệp hội, trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương.