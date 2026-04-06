Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, làm việc với Công ty THAGRI Ratanakiri

(GLO)- Chiều 6-4, tại huyện Koun Mom (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm và làm việc với Công ty Đầu tư và SXKD Nông nghiệp THAGRI Ratanakiri.

Công ty THAGRI Ratanakiri đang triển khai dự án nông nghiệp quy mô lớn tại tỉnh Ratanakiri, vận hành theo mô hình khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tích hợp tuần hoàn.

Công ty có tổng vốn đầu tư khoảng 800 triệu USD; được quy hoạch bài bản, đồng bộ trên nhiều lĩnh vực từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến và logistics.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 9 từ phải sang) tặng quà cho lãnh đạo THAGRI Ratanakiri. Ảnh: R'Piên

Hiện dự án đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn như: vùng trồng chuối hơn 7.400 ha, vùng trồng dứa 2.800 ha, khu chăn nuôi bò kết hợp cây ăn trái trên diện tích hơn 14.000 ha, cùng với hệ thống khu công nghiệp chế biến và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, dự án hướng tới sản lượng xuất khẩu lớn với khoảng 730.000 tấn trái cây tươi mỗi năm cùng các sản phẩm chế biến, chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; dự kiến mang lại doanh thu khoảng 620 triệu USD/năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 25.000 lao động địa phương.

Sự hiện diện và thành công của THAGRI Ratanakiri tại địa bàn tỉnh Ratanakiri không chỉ khẳng định năng lực, tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao vai trò tiên phong của THAGRI Ratanakiri trong việc triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị khép kín; tạo việc làm cho người lao động địa phương và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ratanakiri.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Tỉnh Gia Lai mong muốn Công ty tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp đầu tàu, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

Đồng thời là cầu nối quan trọng, hỗ trợ, dẫn dắt và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đến tìm hiểu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia; qua đó, hình thành hệ sinh thái liên kết doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư xuyên biên giới ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tin tưởng rằng, với nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng, cùng với sự nỗ lực của các bên, THAGRI Ratanakiri sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành mô hình tiêu biểu về hợp tác đầu tư nông nghiệp giữa Việt Nam và Campuchia.

Từ đó, góp phần quan trọng vào việc vun đắp, củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết bền chặt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, cũng như giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc nước bạn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nước bạn và cộng đồng doanh nghiệp hai bên; tăng cường kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có THAGRI Ratanakiri, triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Campuchia.