Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Nhiều xã, phường chủ động vào cuộc

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND, phường Quy Nhơn Nam nhanh chóng rà soát danh sách 5.848 hộ kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tổ công tác của phường tiếp cận tuyên truyền và hỗ trợ về thủ tục cho 7 hộ có khả năng chuyển đổi thành DN.

Ông Lê Công Trình - Phó Chủ tịch UBND phường - cho biết: Để đảm bảo mục tiêu 101 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN trong năm nay, địa phương phối hợp với cơ quan thuế đưa chính sách thuế vào cuộc sống, đảm bảo quyền lợi cho DN, hộ kinh doanh. Đồng thời, phường tiếp tục vận động và hỗ trợ các hộ kinh doanh trên lĩnh vực nhà hàng, thiết bị và thuốc y tế, thực phẩm... có doanh thu khá lớn chuyển đổi thành DN.

Vừa mới chuyển từ hộ kinh doanh lên DN, chị Đ.T.T.N - chủ cơ sở dịch vụ karaoke trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: Việc chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh sang DN sẽ giúp minh bạch thu - chi. Khi đó, DN dễ dàng tiếp cận với nhiều nguồn vốn huy động, được hưởng lợi từ các chính sách của Nhà nước về đào tạo nhân lực, cơ hội tư vấn phát triển kinh doanh. Ngoài ra, DN có thể mở rộng quy mô hoạt động, xây dựng thương hiệu, gia tăng uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phường Quy Nhơn phối hợp với Thuế cơ sở 1 nắm bắt thông tin liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh, làm cơ sở để hỗ trợ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ảnh: T.S

Tương tự, tại phường Quy Nhơn, công tác phân loại và hỗ trợ hộ kinh doanh cũng đang được đẩy mạnh. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường - cho biết: Trên địa bàn phường có khoảng 4.600 hộ kinh doanh đang hoạt động. Qua kiểm tra, phường xác định có khoảng 40% số hộ kinh doanh bán lẻ, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi có doanh thu cao và dễ chuyển đổi thành DN.

Từ đầu năm đến nay, phường đã phối hợp với Thuế cơ sở 1 tổ chức tập huấn, hướng dẫn 42 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN và đang phấn đấu hỗ trợ thêm tầm 100 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN trong năm nay.

Trong khi đó, phường Bồng Sơn đã xác định lộ trình phát triển kinh tế tư nhân từ nay đến năm 2030. Trong đó, mỗi năm có 157 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN; tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 15-17%/năm; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7,5-8,5%/năm.

Ông Võ Ngọc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồng Sơn - khẳng định: Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã quán triệt kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và sự tự tin của người dân, DN.

Địa phương cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Đồng thời, tạo thuận lợi cho DN, hộ và cá nhân kinh doanh tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Đến nay, 64/135 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND của UBND tỉnh, trong đó có 42 xã, phường đã thành lập tổ công tác hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN.

Cần nỗ lực nhiều hơn

Với sự vào cuộc của nhiều địa phương, quý I-2026, có 1.203 trường hợp hội đủ điều kiện thành lập DN đã được Sở Tài chính cấp giấy chứng nhận thành lập DN mới, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký 13.055 tỷ đồng, tăng 122%. Các DN đều được miễn phí đăng ký DN, thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, các DN được miễn thuế thu nhập DN trong 3 năm đầu kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.

Tuy vậy, theo Sở Tài chính, dù tổng số DN thành lập mới quý I/2026 tăng nhưng trong đó chỉ có 44 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN. Dù Sở Tài chính đã đôn đốc nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND, làm gia tăng áp lực trong thực hiện chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2026 (có 7.000 DN thành lập mới, trong đó có từ 3.050 - 3.275 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN).

Ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính - cho biết: Thời gian tới, cùng với việc tăng cường đôn đốc các địa phương triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND, Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong đăng ký và cấp giấy chứng nhận cho DN thành lập mới. Đồng thời, ban hành sổ tay hướng dẫn cụ thể trình tự, hồ sơ, thủ tục đăng ký DN; lợi ích của chuyển đổi lên DN cho các hộ kinh doanh và quy trình chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN.

Cùng với đó, tổ chức các lớp đào tạo quản trị cho DN nhỏ và vừa, nhất là đối với DN mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh; tổng hợp tình hình thực hiện việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN tại các địa phương, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.