Nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế: Giảm áp lực cho hộ kinh doanh

(GLO)- Vừa qua, Quốc hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập cá nhân. Điểm nhấn đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Để cụ thể hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết chính sách và quản lý thuế.

Ông Trần Quang Thành - Phó Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai - cho biết, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3-2026, hướng dẫn chi tiết về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời, trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về những thay đổi đáng chú ý trong phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi với Thuế tỉnh Gia Lai tại hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách thuế mới và hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025 vào ngày 17-3. Ảnh: Dũng Nhân

* Từ thực tiễn công tác quản lý thuế tại địa phương, ông đánh giá việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên mức 500 triệu đồng/năm có ý nghĩa như thế nào?

Ông Trần Quang Thành. Ảnh: S.C - Có thể khẳng định, đây là một quyết sách mang tính nhân văn và sát thực tiễn của Quốc hội và Chính phủ. Tại Gia Lai, phần lớn hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động ở quy mô nhỏ. Việc nâng ngưỡng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân từ 100 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm (tức tăng gấp 5 lần) sẽ trực tiếp tạo ra tác động tích cực đến đa số hộ kinh doanh trên địa bàn. Chính sách này mang lại ý nghĩa kép: vừa giúp người dân giảm áp lực tài chính, có thêm nguồn lực tái đầu tư, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; vừa tạo điều kiện để cơ quan thuế tập trung quản lý các đối tượng quy mô lớn, rủi ro cao, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị theo hướng hiện đại, có trọng tâm.

* Bên cạnh ưu đãi về ngưỡng doanh thu, từ năm 2026, phương thức quản lý thuế chuyển từ cơ chế khoán sang tự tính, tự khai, tự nộp. Người nộp thuế cần lưu ý những yêu cầu nào để đảm bảo tuân thủ?

- Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Thay vì cơ quan thuế ấn định mức thuế khoán như trước, quyền và trách nhiệm xác định nghĩa vụ thuế được chuyển sang chính người nộp thuế. Tính đến ngày 28-2-2026, ngành Thuế tỉnh đang quản lý thu thuế đối với 60.080 hộ kinh doanh. Trong số đó, hộ kinh doanh trên ngưỡng nộp thuế là 12.993 hộ; số hộ kinh doanh dưới ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm là 47.087 hộ. Để thích ứng với cơ chế mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý 3 vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, trách nhiệm tự kê khai. Người nộp thuế phải chủ động theo dõi, xác định đúng quy mô doanh thu thực tế để thực hiện nghĩa vụ thuế. Sự trung thực trong kê khai là yếu tố then chốt, đồng thời cũng là cơ sở để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình. Thứ hai, chuẩn hóa sổ sách kế toán. Việc ghi chép, lưu trữ sổ sách là yêu cầu bắt buộc nhằm chứng minh tính hợp lý của doanh thu, chi phí, qua đó minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Thứ ba, tuân thủ thời hạn chuyển đổi. Các hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý thời hạn để hoàn thành việc kê khai hàng tồn kho, máy móc thiết bị của năm 2025 và gửi cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử chậm nhất ngày 20-4-2026 (đối với hộ khai thuế theo tháng) hoặc ngày 30-4-2026 (đối với hộ khai thuế theo quý). Đây là dữ liệu nền tảng để cơ quan thuế quản lý, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp mới một cách chính xác.

Cơ quan Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi phương thức nộp thuế. Ảnh: S.C

* Việc chuyển từ “ấn định” sang “tự kê khai” thuế chắc chắn tạo ra những băn khoăn ban đầu. Ngành Thuế tỉnh Gia Lai đã triển khai những giải pháp gì để hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi, thưa ông?

- Quan điểm xuyên suốt của Thuế tỉnh Gia Lai là “lấy người nộp thuế làm trung tâm”. Chúng tôi xác định không để người nộp thuế phải tự xoay xở trong quá trình chuyển đổi này, mà triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ. Trước hết, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức phổ biến chính sách quy mô lớn thông qua hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở để triển khai Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC, đồng thời kịp thời lắng nghe, giải đáp vướng mắc. Song song đó, đẩy mạnh số hóa quản lý thuế bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ từ đăng ký, hóa đơn điện tử đến hướng dẫn sử dụng eTax Mobile, giúp người dân thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi. Một giải pháp trọng tâm khác là cung cấp công cụ hỗ trợ trực quan, dễ tiếp cận, thông qua việc phát hành “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ, cá nhân kinh doanh” với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp mã QR giúp người dân dễ dàng tra cứu thủ tục, truy cập nhanh tài liệu và video hướng dẫn trên điện thoại thông minh. Đồng thời, duy trì các kênh hỗ trợ trực tiếp như đường dây nóng 24/7 và các tổ công tác lưu động tại Thuế cơ sở. Với phương châm “vướng đâu gỡ đó”, ngành thuế cam kết xử lý kịp thời, dứt điểm các khó khăn của người dân.

* Trước bước chuyển lớn trong phương thức quản lý thuế, ông kỳ vọng gì ở sự đồng hành của cộng đồng hộ kinh doanh để chính sách đi vào thực chất?

- Thuế tỉnh Gia Lai khẳng định, việc chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp thuế không nhằm tạo thêm gánh nặng mà hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, văn minh. Đồng thời, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, mong muốn mỗi hộ kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ. Bởi, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm với Nhà nước mà còn góp phần bảo vệ uy tín, tạo nền tảng phát triển bền vững, qua đó cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

* Xin cảm ơn ông!