Gia Lai: Phổ biến chính sách thuế mới và hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025

(GLO)- Sáng 17-3, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách thuế mới và hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 13 điểm cầu thu hút sự tham gia của hơn 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan Thuế đã phổ biến các điểm mới của chính sách thuế áp dụng trong giai đoạn 2025-2026. Đối với thuế giá trị gia tăng, tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất (từ 10% xuống 8%) đến hết năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Đồng thời, từ năm 2026, quy định hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không chịu thuế; việc khấu trừ thuế đầu vào bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất được điều chỉnh theo hướng phân bậc dựa trên quy mô doanh thu, dao động 15-20%. Các chính sách ưu đãi tiếp tục được mở rộng, trong đó chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được tính vào chi phí được trừ tối đa 200% chi phí thực tế; doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn thuế trong 2 năm đầu.

Đáng chú ý, từ năm tài chính 2025, các doanh nghiệp quy mô lớn phải thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc; biểu thuế được rút gọn còn 5 bậc, góp phần giảm áp lực nghĩa vụ thuế cho người lao động.

Bên cạnh việc phổ biến chính sách, hội nghị cũng dành thời gian hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, kê khai và nộp quyết toán thuế năm 2025; đồng thời, cập nhật các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử, thủ tục thuế điện tử và việc nộp tờ khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hội nghị cũng dành thời gian để cơ quan Thuế đối thoại với doanh nghiệp. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã nêu các vướng mắc thực tế liên quan đến quyết toán thuế, xử lý hóa đơn điện tử, chi phí được trừ và các thủ tục hành chính. Cơ quan Thuế đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng quy định.

Thông qua hội nghị, Thuế tỉnh Gia Lai kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.