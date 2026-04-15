Truyền tải điện Gia Lai tổ chức hội thảo về vận hành lưới điện cao điểm mùa khô

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Chiều 15-4, Truyền tải điện Gia Lai (Công ty Truyền tải điện 3) tổ chức hội thảo phối hợp nhằm bảo đảm vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và nhà máy điện năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: X.Đ

Truyền tải điện Gia Lai hiện quản lý hệ thống lưới điện với gần 1.500 km đường dây 220kV và 500kV, hơn 2.400 vị trí cột cùng 7 trạm biến áp; giữ vai trò quan trọng trong truyền tải công suất từ khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào hệ thống điện quốc gia.

Khối lượng vận hành lớn, trong khi tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng, khiến yêu cầu điều độ và ổn định hệ thống trở nên phức tạp, nhất là trong điều kiện phụ tải tăng cao vào mùa khô.

Dự báo từ tháng 4 đến tháng 8-2026, nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng khoảng 10-12%. Cùng với nắng nóng kéo dài, nguy cơ đầy tải đường dây, quá tải cục bộ tại một số khu vực và sự cố thiết bị có thể gia tăng.

Trước thực tế đó, hội thảo tập trung phân tích các tình huống vận hành trong cao điểm mùa khô, đặc biệt là khả năng hấp thụ công suất từ các nhà máy năng lượng tái tạo trong điều kiện lưới điện có giới hạn truyền tải.

Các đại biểu đã làm rõ những tồn tại trong phối hợp vận hành giữa đơn vị truyền tải, trung tâm điều độ và chủ đầu tư nhà máy điện; trong đó, đáng chú ý là việc điều chỉnh công suất phát, xử lý quá tải cục bộ và chia sẻ thông tin vận hành theo thời gian thực.

Nhiều giải pháp được đưa ra như: hoàn thiện phương thức vận hành linh hoạt theo từng kịch bản phụ tải; tăng cường giám sát từ xa, ứng dụng công nghệ trong quản lý thiết bị; đồng thời, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các bên để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý sớm các khiếm khuyết trên lưới; vệ sinh cách điện, thí nghiệm định kỳ và sửa chữa thiết bị trọng điểm tiếp tục được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành.

Hội thảo cũng thống nhất tăng cường cơ chế phối hợp trong điều độ hệ thống, bảo đảm giải tỏa hợp lý công suất các nguồn điện, đặc biệt là năng lượng tái tạo, gắn với yêu cầu giữ ổn định lưới truyền tải.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục trong cao điểm mùa khô, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh năng lượng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

Gia Lai kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

