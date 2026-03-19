Vietcombank Chi nhánh Bình Định trao tặng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập

VÕ HƯỜNG
(GLO)- Ngày 18 -3, Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank và Vietcombank Chi nhánh Bình Định đã trao tặng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho các trường THPT Quốc học Quy Nhơn và THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai).

Đại diện Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank trao tặng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Vũ

Cùng với đó, đơn vị đã trao 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập của 2 trường, mỗi trường 20 suất.

Chương trình góp phần đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực để học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt của Trường THPT Quốc học Quy Nhơn và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Hoàng Vũ

Trước đó, Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng đã trao tặng trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cùng 20 suất quà cho sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Tổng trị giá các hoạt động trao tặng lần này là 150 triệu đồng.

