Sau quá trình đánh giá, chấm điểm vòng loại, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn top 20 dự án xuất sắc bước vào vòng bán kết trên tổng số hơn 600 dự án liên quan đến các lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giáo dục, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và các nền tảng dịch vụ số.

Chị Ngô Thảo Vương (ở giữa) là 1 trong 3 đại diện của tỉnh Gia Lai có dự án vào vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2026. Ảnh: Minh Nhật

Trong top 20, tỉnh Gia Lai có 3 dự án gồm: “HAKU Boutique Hotel - Chuỗi khách sạn boutique” của anh Ngô Thế Long (Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Tập đoàn HAKUEN)- Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; NEP 1995 - Nước nếp lên men đầu tiên tại Việt Nam của chị Ngô Thảo Vương (Công ty CP Nếp Việt Heritage); FTES - Nền tảng học tập AI kết nối sinh viên với mentor và cộng đồng học tập tại từng trường đại học của anh Nguyễn Anh Khoa (Công ty TNHH Giải pháp công nghệ giáo dục FTES).

Theo kế hoạch, từ top 20, đại diện các dự án tiếp tục tranh tài để tìm ra 10 đại diện tiêu biểu nhất tham dự vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 10-12-2026 tại TP. Hà Nội.