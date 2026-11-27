(GLO)- Chiều 27-11, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình kết nối đầu tư, nâng tầm doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ 2, năm 2026.

Tại chương trình, 5 nhóm dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, vật liệu mới, công nghệ số, an toàn thông tin và ứng dụng công nghệ đã trực tiếp trình bày sản phẩm, giải pháp, mô hình kinh doanh và nhu cầu kết nối đầu tư trước các nhà đầu tư, chuyên gia.

Đại diện 5 nhóm dự án trình bày giải pháp, mô hình kinh doanh trước các nhà đầu tư. Ảnh: Trần Dung

Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư, chuyên gia trao đổi, phản biện, tư vấn về thị trường, công nghệ, năng lực quản trị, tài chính và khả năng thương mại hóa sản phẩm, giúp các dự án nhận diện những tiềm năng, hạn chế để tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Chương trình cũng tạo điều kiện để từng dự án kết nối trực tiếp với các nhà đầu tư, chuyên gia, làm rõ nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp.

Các nhà đầu tư, chuyên gia lắng nghe, trao đổi, tư vấn cho các nhóm dự án. Ảnh: Trần Dung

Không chỉ tạo cơ hội tiếp cận nguồn vốn, chương trình còn hướng đến nâng cao năng lực phát triển của các dự án, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm; tăng cường sự đồng hành của các nhà đầu tư, chuyên gia; góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.