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Đặc sản Gia Lai đến với người tiêu dùng Thủ đô

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Từ ngày 23-10 đến 25-10, đặc sản Gia Lai sẽ được giới thiệu tại chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15, diễn ra tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15, Gia Lai có 5 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát (5 sản phẩm); Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (3 sản phẩm); Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú (7 sản phẩm); Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh (4 sản phẩm); Công ty TNHH MTV Ngon Avatar (3 sản phẩm).

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Các sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú được giới thiệu tại chương trình tọa đàm “Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia: Kết nối hữu nghị - Khát vọng khởi nghiệp - Kiến tạo tương lai”. Ảnh: Dương Linh

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ khô gà, khô bò, hạt mắc ca, hạt điều, sầu riêng sấy thăng hoa, bột chuối xanh sấy lạnh đến các loại bánh canh, bún cá ngừ, sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, cà phê đặc sản Gia Lai...

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ tổ chức; phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, TikTok Việt Nam và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Trong thời gian diễn ra chương trình, người dân có thể đến trực tiếp không gian trưng bày để tham quan, tìm hiểu và mua sắm sản phẩm. Bên cạnh đó, phiên livestream giới thiệu, bán hàng sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ 30 ngày 23-10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Lễ khai mạc chương trình diễn ra lúc 10 giờ ngày 23-10. Không gian trưng bày mở cửa đến hết ngày 25-10.

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