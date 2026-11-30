(GLO)- Giá xăng dầu liên tục giảm trong tháng 11-2026, một số doanh nghiệp chuyển phát đã điều chỉnh giảm phụ phí nhiên liệu từ 0,65 đến 2 điểm phần trăm, góp phần giảm chi phí giao nhận hàng hóa.

Theo thông báo của Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post), từ ngày 24-11, doanh nghiệp giảm phụ phí xăng dầu từ 12% xuống còn 10% đối với các dịch vụ thuộc danh mục áp dụng.

Thông báo điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu của GHTK. Ảnh: GHTK

Trước đó, Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) cũng điều chỉnh giảm phụ phí đối với một số dịch vụ. Từ ngày 21-11, phụ phí dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn toàn quốc (Express) và giao hàng nhanh nội thành (XFast) giảm từ 7% xuống 6,35%. Đối với dịch vụ vận chuyển hàng cồng kềnh (BBS), mức phụ phí giảm từ 12% xuống 10%.

GHTK giảm 0,65 điểm phần trăm đối với dịch vụ Express/XFast và 2 điểm phần trăm đối với BBS.

Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước giảm qua nhiều kỳ điều hành. Tại kỳ điều hành ngày 26-11, xăng E5 RON92 giảm còn 18.391 đồng/lít, xăng E10 RON95-III còn 19.056 đồng/lít; dầu diesel giảm xuống 24.965 đồng/lít.

Nhiên liệu là một trong những khoản chi phí đầu vào quan trọng của hoạt động chuyển phát, từ thu gom, phân loại đến vận chuyển và giao hàng. Giá xăng dầu giảm tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh phụ phí, chia sẻ một phần chi phí với khách hàng.

Tuy nhiên, chi phí mỗi đơn hàng còn phụ thuộc vào dịch vụ, khối lượng, kích thước và khoảng cách giao nhận. Vì vậy, khách hàng nên kiểm tra mức phí cụ thể khi tạo đơn.

Đến cuối tháng 11-2026, Viettel Post và GHTK là 2 doanh nghiệp đã công bố điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu với các mức khác nhau.