(GLO)- Từ 15 giờ ngày 26-11, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Trong đó, dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít; dầu mazut giảm hơn 1.100 đồng/kg. Giá xăng E5 RON92 và E10 RON95-III cũng giảm, đưa giá bán lẻ về dưới 20.000 đồng/lít.

Theo thông tin về kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 26-11 được các cơ quan báo chí cập nhật, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá bán lẻ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu phổ biến. Mức giảm mạnh nhất thuộc về dầu diesel.

Chiều 26-11, xăng giảm lần thứ 6 liên tiếp. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, từ mức 18.576 đồng xuống còn 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, từ 19.100 đồng xuống còn 19.056 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít, từ 26.347 đồng xuống còn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, từ 18.671 đồng xuống còn 17.570 đồng/kg.

Sau kỳ điều chỉnh này, giá xăng E5 RON92 tiếp tục duy trì dưới 19.000 đồng/lít; xăng E10 RON95-III cũng thấp hơn mốc 20.000 đồng/lít. Dầu diesel giảm mạnh hơn nhiều so với hai mặt hàng xăng, với mức điều chỉnh gần 1.400 đồng/lít.

Đây là lần giảm giá thứ 6 liên tiếp của các mặt hàng xăng trong nước, trong khi dầu diesel ghi nhận phiên giảm thứ năm liên tiếp. Diễn biến này góp phần hạ chi phí nhiên liệu đối với người tiêu dùng và các lĩnh vực sử dụng nhiều dầu diesel như vận tải, sản xuất.

Trong kỳ điều hành ngày 26-11, cơ quan quản lý đồng thời điều chỉnh mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước. Theo đó, mức trích lập đối với xăng E5 RON92 và E10 RON95-III là 1.400 đồng/lít; dầu diesel là 500 đồng/lít và dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Liên Bộ không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng trên trong kỳ điều hành này.

So với kỳ điều hành ngày 19-11, mức trích lập đối với xăng sinh học tăng từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít; dầu diesel tăng từ 0 đồng lên 500 đồng/lít; dầu mazut tăng từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Việc điều hành được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và tỷ giá VND/USD có những biến động, nhằm bảo đảm giá trong nước phản ánh xu hướng thị trường và hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 19-11, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 823 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg.