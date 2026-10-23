Doanh nghiệp kích cầu, đón đầu mùa mua sắm

(GLO)- Không đợi đến mùa mua sắm cuối năm, nhiều siêu thị, trung tâm điện máy, cửa hàng bán lẻ tại Gia Lai đã đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mại với mức ưu đãi hấp dẫn.

Việc chủ động kích cầu sớm không chỉ tạo thêm cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng mà còn cho thấy sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ.

Khuyến mại sớm, thêm lựa chọn cho người tiêu dùng

Những năm trước, các chương trình giảm giá lớn thường tập trung vào cuối tháng 11, gắn với sự kiện Black Friday và mùa mua sắm cuối năm, nhưng năm nay, thị trường bán lẻ đã sôi động từ cuối tháng 9.

Các hệ thống điện máy tại Quy Nhơn triển khai khuyến mại từ đầu tháng 10, thu hút người tiêu dùng mua sắm. Ảnh: Bùi Nghĩa

Ghi nhận tại các điểm bán lẻ ở khu vực Quy Nhơn như Trung tâm Thế Giới Di Động (phường Quy Nhơn Nam), Điện máy Xanh (phường Quy Nhơn) và các hệ thống kinh doanh điện máy, hoạt động khuyến mại được triển khai với nhiều hình thức. Bên cạnh giảm giá trực tiếp, các DN còn áp dụng tặng phiếu mua hàng, quà tặng kèm và chính sách trả góp lãi suất 0%, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu thay mới thiết bị gia đình.

Chị Lê Thị Tường Vy (phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “Trước đây, tôi thường chờ đợt giảm giá cuối năm mới mua sắm. Năm nay, các hệ thống điện máy khuyến mại sớm nên tôi quyết định mua máy tính tại cửa hàng FPT trên đường Nguyễn Thái Học. Tôi ưu tiên sản phẩm mới, mẫu mã phù hợp nhu cầu và có giá ưu đãi tốt”.

Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng Tổ Marketing hệ thống siêu thị Co.opmart Quy Nhơn và An Nhơn - cho biết: “Hệ thống siêu thị đang triển khai đợt ưu đãi mới, phần lớn kéo dài đến ngày 21-10. Điểm đáng chú ý là chương trình được thiết kế theo từng nhóm hàng và giá trị đơn mua sắm, tạo điều kiện để khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp”.

Ở nhóm hàng điện máy, Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn (phường Quy Nhơn Nam) triển khai chương trình “Đại tiệc Voucher Online” từ ngày 12 đến ngày 18-10, giảm thêm 1 triệu đồng cho đơn hàng từ 7 triệu đến dưới 15 triệu đồng… Hệ thống còn triển khai chương trình thu cũ đổi mới tủ lạnh, máy giặt với mức hỗ trợ thu hồi đến 2 triệu đồng.

Trong khi đó, MediaMart (phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam) triển khai chương trình “Quà cho nàng - Giá giảm cho nhà”, với mức giảm được công bố lên đến trên 50% đối với một số mặt hàng điện tử, gia dụng. Các hệ thống Điện máy Xanh và Thế Giới Di Động cũng áp dụng nhiều chương trình giảm giá trực tiếp, quà tặng và hỗ trợ trả góp trong tháng 10.

Co.opmart Quy Nhơn giảm giá nhiều mặt hàng tiêu dùng, chăm sóc cá nhân trong tháng 10. Ảnh: Bùi Nghĩa

Linh hoạt kích cầu, hướng đến tiêu dùng xanh

Thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào những đợt giảm giá ngắn ngày cuối năm, các nhà bán lẻ có xu hướng kéo dài thời gian ưu đãi, phân bổ chương trình theo từng nhóm hàng và những dịp mua sắm cụ thể. Đây cũng là giải pháp để DN duy trì lượng khách, thúc đẩy doanh số và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng khi chi tiêu.

Bởi vậy, người tiêu dùng cần cân nhắc nhu cầu thực tế, điều kiện sử dụng mã giảm giá và tổng số tiền thanh toán, tránh mua thêm những sản phẩm không cần thiết chỉ để đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Một chuyển biến khác trên thị trường là xu hướng lựa chọn hàng hóa không còn chỉ dựa vào giá bán. Theo bà Lê Thị Thanh Thảo - Giám đốc Siêu thị GO! Quy Nhơn, người tiêu dùng hiện nay ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và các tiêu chuẩn sinh thái của sản phẩm.

Kết quả khảo sát của Hiệp hội DN Hàng Việt Nam chất lượng cao cho thấy, có tới 86% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm từ 5 - 10% cho sản phẩm xanh. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các DN bán lẻ phải kết hợp giữa chính sách giá hấp dẫn với nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

TS Lê Việt An - Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị DN, Trường ĐH Quy Nhơn - cho rằng: “Thực tế, tâm lý chờ giảm giá vào cuối năm vẫn khá phổ biến, nhất là đối với các sản phẩm có giá trị lớn như máy tính, điện thoại, tivi, tủ lạnh và máy giặt. Tuy nhiên, việc khuyến mại được triển khai sớm đang tạo điều kiện để người tiêu dùng chủ động hơn về thời điểm mua sắm, thay vì dồn nhu cầu vào một vài đợt cao điểm.

Mặt khác, quan niệm hàng giảm giá đồng nghĩa với hàng tồn kho, cận hạn sử dụng hoặc lỗi mốt cũng cần được nhìn nhận đầy đủ hơn. Trên thực tế, khuyến mại còn là hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị phần và kích thích nhu cầu tiêu dùng. Nhiều chương trình áp dụng đối với sản phẩm mới, hàng đang kinh doanh hoặc được nhà sản xuất phối hợp hỗ trợ giá”.

Theo bà An, người mua vẫn cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, thời hạn sử dụng, chế độ bảo hành và chính sách đổi trả. Đặc biệt, với những chương trình quảng cáo giảm giá sâu, việc đối chiếu giá bán trước và sau khuyến mại là cần thiết để xác định lợi ích thực tế.