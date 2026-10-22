Giá nông sản hôm nay 22/10: Cà phê, hồ tiêu đồng loạt giảm

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 22/10/2026 giảm mạnh 2.000 đồng/kg, còn 91.200–92.000 đồng/kg; hồ tiêu giảm 500 đồng/kg, cao nhất còn 139.500 đồng/kg.

Thị trường nông sản sáng 22/10 đồng loạt chịu sức ép. Sau nhịp tăng khá nhanh những ngày trước, giá cà phê tại Tây Nguyên bất ngờ giảm 2.000 đồng/kg ở tất cả vùng khảo sát, đưa mức cao nhất xuống còn 92.000 đồng/kg.

Hồ tiêu cũng có thêm một phiên điều chỉnh khi giá giảm 500 đồng/kg trên diện rộng. Mốc 140.000 đồng/kg không còn được duy trì, giá cao nhất hiện thuộc khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) với 139.500 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê giảm mạnh 2.000 đồng/kg, cao nhất còn 92.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 22/10 quay đầu giảm mạnh sau những phiên phục hồi trước đó. Mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên hiện dao động từ 91.200–92.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng đầu nhưng giá đã giảm xuống 92.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 91.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 91.200 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 91.800 đồng/kg -2.000 đồng/kg Lâm Đồng 91.200 đồng/kg -2.000 đồng/kg Gia Lai 91.800 đồng/kg -2.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 92.000 đồng/kg -2.000 đồng/kg Mức trung bình công bố 91.900 đồng/kg -2.000 đồng/kg

Chỉ sau một phiên, vùng giá cao nhất đã từ 94.000 đồng/kg lùi về 92.000 đồng/kg. Biên độ giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 800 đồng/kg.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt giảm. Hợp đồng tháng 11/2026 mất 74 USD/tấn, xuống 3.410 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 56 USD/tấn còn 3.424 USD/tấn.

Kỳ hạn Robusta Giá khớp Thay đổi 11/26 3.410 USD/tấn -74 USD, -2,12% 01/27 3.424 USD/tấn -56 USD, -1,61% 03/27 3.411 USD/tấn -47 USD, -1,36% 05/27 3.401 USD/tấn -43 USD, -1,25% 07/27 3.386 USD/tấn -42 USD, -1,23%

Arabica New York cũng điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trước đó. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 4,40 US cent/lb xuống 311,30 US cent/lb, tương đương giảm 1,39%.

Kỳ hạn Arabica Giá khớp Thay đổi 12/26 311,30 US cent/lb -4,40, -1,39% 03/27 299,00 US cent/lb -3,25, -1,08% 05/27 294,30 US cent/lb -3,15, -1,06% 07/27 291,05 US cent/lb -2,85, -0,97% 09/27 287,85 US cent/lb -2,60, -0,90%

Việc cả Robusta và Arabica cùng đi xuống khiến thị trường nội địa chịu thêm sức ép. Trong thời điểm vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên bắt đầu tăng tốc, lượng hàng đưa ra thị trường cũng là yếu tố đáng chú ý.

Nếu nguồn cung vụ mới tăng trong khi giá kỳ hạn chưa phục hồi, khả năng cà phê trong nước tiếp tục dao động mạnh trong những phiên cuối tháng 10 là điều cần tính đến.

Giá hồ tiêu hôm nay 22/10 giảm 500 đồng/kg, mất mốc 140.000 đồng

Hồ tiêu cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh. Giá tại toàn bộ khu vực khảo sát giảm 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 137.000–139.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn có giá cao nhất nhưng đã giảm xuống 139.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 138.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) xuống 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.000 đồng/kg -500 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg -500 đồng/kg Đắk Lắk 138.500 đồng/kg -500 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg -500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.500 đồng/kg -500 đồng/kg Trung bình 5 vùng 137.900 đồng/kg -500 đồng/kg

Điểm đáng chú ý là mốc 140.000 đồng/kg đã bị đánh mất sau nhiều phiên được duy trì tại Đắk Nông (Lâm Đồng). Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn nhìn chung chưa có biến động đáng kể. Tiêu đen Indonesia duy trì quanh 6.769 USD/tấn, Malaysia khoảng 9.100 USD/tấn và tiêu đen Brazil ASTA 570 quanh 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu Ấn Độ theo đồng rupee tiếp tục ổn định:

Loại tiêu Giá Rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.762 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 194.243 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 197.083 đồng/kg

Hai mặt hàng cùng chịu sức ép

Phiên 22/10 tạo ra một bức tranh khá rõ: cả cà phê và hồ tiêu đều giảm giá, nhưng mức điều chỉnh của cà phê mạnh hơn đáng kể.

Cà phê mất 2.000 đồng/kg chỉ sau một phiên, đưa mức cao nhất về 92.000 đồng/kg. Cùng lúc, Robusta và Arabica quốc tế cũng giảm, khiến lực đỡ từ thị trường kỳ hạn yếu đi.

Hồ tiêu giảm nhẹ hơn, ở mức 500 đồng/kg, nhưng việc mất mốc 140.000 đồng/kg cũng là tín hiệu đáng chú ý sau chuỗi phiên tương đối ổn định.

Những phiên tiếp theo, thị trường cà phê sẽ tập trung vào tốc độ thu hoạch vụ mới và diễn biến trên sàn London. Với hồ tiêu, sức mua xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra bán sẽ quyết định khả năng vùng 137.000–139.500 đồng/kg có trở thành vùng cân bằng mới hay không.