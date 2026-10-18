Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 18/10: Cà phê bật tăng 1.000 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 18/10/2026 tăng 1.000 đồng/kg, lên 92.100–93.000 đồng/kg; hồ tiêu đi ngang, cao nhất 140.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng).

Sau phiên giảm mạnh trước đó, thị trường cà phê trong nước sáng 18/10 đã lấy lại một phần mức mất khi giá thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Mức cao nhất trở lại 93.000 đồng/kg.

Hồ tiêu có diễn biến ổn định hơn. Giá tại các khu vực khảo sát chưa thay đổi, tiếp tục dao động từ 137.500–140.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là vùng có mức thu mua cao nhất.

Hình minh họa.

Giá cà phê tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng 18/10 phục hồi khá rõ sau nhịp giảm của phiên trước. Toàn bộ bốn vùng khảo sát cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 92.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đứng thấp nhất ở mức 92.100 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 92.800 đồng/kg +1.000 đồng/kg Lâm Đồng 92.100 đồng/kg +1.000 đồng/kg Gia Lai 92.800 đồng/kg +1.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 93.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Mức trung bình công bố 92.900 đồng/kg +1.000 đồng/kg

Như vậy, biên độ giá giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 900 đồng/kg. Đà tăng mới giúp phần lớn khu vực quay lại vùng quanh 93.000 đồng/kg sau khi thị trường vừa trải qua một phiên điều chỉnh mạnh.

Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn thấp hơn vùng 93.300–93.500 đồng/kg từng xuất hiện cách đó vài phiên. Điều này cho thấy giá cà phê vẫn đang biến động khá nhanh khi nguồn hàng vụ mới bắt đầu được thị trường chú ý nhiều hơn.

Robusta và Arabica giữ mức tăng của phiên gần nhất

Thị trường cà phê quốc tế chưa có phiên giao dịch mới trong ngày 18/10, vì vậy các mức giá đang được tham chiếu theo phiên đóng cửa gần nhất.

Robusta London duy trì sắc xanh. Hợp đồng tháng 11/2026 đạt 3.414 USD/tấn, tăng 39 USD/tấn, tương đương 1,16%. Kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.405 USD/tấn, tăng 41 USD/tấn, tương đương 1,22%.

Kỳ hạn Robusta Giá khớp Thay đổi 11/26 3.414 USD/tấn +39 USD, +1,16% 01/27 3.405 USD/tấn +41 USD, +1,22% 03/27 3.378 USD/tấn +39 USD, +1,17% 05/27 3.364 USD/tấn +39 USD, +1,17% 07/27 3.350 USD/tấn +40 USD, +1,21%

Arabica New York có phiên phục hồi mạnh hơn. Hợp đồng tháng 12/2026 đạt 305,60 US cent/lb, tăng 10,80 US cent/lb, tương đương 3,66%.

Kỳ hạn Arabica Giá khớp Thay đổi 12/26 305,60 US cent/lb +10,80, +3,66% 03/27 294,50 US cent/lb +9,15, +3,21% 05/27 290,50 US cent/lb +8,75, +3,11% 07/27 287,50 US cent/lb +8,45, +3,03% 09/27 284,75 US cent/lb +8,10, +2,93%

Việc cả Robusta và Arabica cùng phục hồi mạnh trong phiên gần nhất tạo thêm lực đỡ tâm lý cho thị trường trong nước. Dù vậy, diễn biến đầu tuần mới vẫn cần được theo dõi khi lượng cà phê vụ mới có thể tăng dần.

Giá hồ tiêu hôm nay 18/10 giữ vùng 137.500–140.000 đồng/kg

Khác với cà phê, thị trường hồ tiêu chưa xuất hiện thay đổi mới. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong vùng 137.500–140.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 139.000 đồng/kg, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 138.000 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 139.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 137.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 138.400 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện là 2.500 đồng/kg. Sau phiên điều chỉnh trước đó, việc giá chưa giảm thêm cho thấy thị trường đang tạm thời cân bằng quanh vùng giá hiện tại.

Trên thị trường thế giới, hồ tiêu chưa hình thành một xu hướng đồng nhất. Đây cũng là lý do thị trường trong nước đang chờ thêm tín hiệu từ sức mua và hoạt động xuất khẩu trước khi xác lập nhịp giá mới.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên theo đồng rupee:

Loại tiêu Giá Rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.013 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 193.525 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 196.354 đồng/kg

Cà phê phục hồi, hồ tiêu chờ lực mua mới

Điểm đáng chú ý ngày 18/10 là cà phê trong nước bật tăng 1.000 đồng/kg ngay sau phiên giảm mạnh. Cùng với sự phục hồi của Robusta và Arabica trong phiên quốc tế gần nhất, tâm lý thị trường đã bớt tiêu cực hơn.

Hồ tiêu vẫn theo hướng thận trọng. Mặt bằng 137.500–140.000 đồng/kg được giữ ổn định, nhưng để giá có thể bứt lên khỏi mốc 140.000 đồng/kg, thị trường cần thêm lực mua rõ ràng hơn.