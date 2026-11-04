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Từ năm 2027, tỷ lệ hao hụt xăng dầu được tính thế nào?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Bộ Công Thương)

(GLO)- Tỷ lệ hao hụt xăng dầu được xác định theo lượng thiếu hụt thực tế ở từng công đoạn kinh doanh, không áp dụng một mức chung cho tất cả hoạt động. Doanh nghiệp phải xây dựng định mức phù hợp nhưng không được vượt mức tối đa do Bộ Công Thương quy định.

Theo Thông tư số 68/2026/TT-BCT ngày 30-10-2026 của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, tỷ lệ hao hụt xăng dầu được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa lượng hao hụt và lượng xăng dầu ban đầu của từng công đoạn.

Công thức tính như sau: Tỷ lệ hao hụt (%) = (Lượng xăng dầu hao hụt / Lượng xăng dầu ban đầu) × 100.

Hao hụt là lượng xăng dầu thiếu hụt do bay hơi tự nhiên, bám dính hoặc tác động của các yếu tố kỹ thuật trong quá trình giao nhận, nhập, xuất, tồn chứa, vận chuyển, pha chế, súc rửa bồn bể và bán lẻ.

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Thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm ban hành quy định về tỷ lệ hao hụt phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và hoạt động của đơn vị. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, ở khâu nhập, hao hụt được xác định bằng chênh lệch giữa lượng xăng dầu trước khi nhập và lượng thực tế nhận được. Ở khâu xuất, đó là chênh lệch giữa lượng xuất tại bồn, bể và lượng bên nhận thực tế tiếp nhận.

Đối với tồn chứa, lượng hao hụt được xác định qua chênh lệch lượng xăng dầu tại các thời điểm tương ứng. Ở công đoạn pha chế, hao hụt là phần chênh lệch giữa tổng lượng nguyên liệu đầu vào và lượng thành phẩm đầu ra. Với vận chuyển, lượng hao hụt được tính bằng chênh lệch giữa lượng xăng dầu tại nơi xuất và nơi nhận.

Thông tư 68/2026/TT-BCT quy định mức hao hụt tối đa tại từng công đoạn trong các phụ lục kèm theo. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm ban hành quy định về tỷ lệ hao hụt phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và hoạt động của đơn vị. Doanh nghiệp có thể quản lý theo từng khâu như vận tải, qua kho, bán lẻ hoặc các công đoạn phù hợp khác, nhưng tổng định mức không được vượt mức tối đa tương ứng.

Trong đó, lượng và giá trị hao hụt của các sản phẩm xăng dầu không được bù trừ cho nhau trong một kỳ quyết toán. Trường hợp xảy ra hao hụt bất thường, doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.

Kết quả đo xăng dầu được quy đổi về điều kiện cơ sở ở nhiệt độ 15°C và áp suất 101.325 Pa. Riêng lượng xăng dầu bán qua cột đo tại cửa hàng bán lẻ được tính theo lít thực tế.

Thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thống kê lượng hao hụt hằng năm và báo cáo Bộ Công Thương thông qua Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Thông tư số 68/2026/TT-BCT thay thế Thông tư số 43/2015/TT-BCT, góp phần thống nhất cách xác định, quản lý hao hụt và tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong kiểm soát tổn thất xăng dầu.

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