Giá dầu thế giới lao dốc, rời xa mốc 100 USD/thùng

(GLO)- Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên 10-11, sau khi mất gần 6% ở phiên trước. Những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran cùng triển vọng nguồn cung dồi dào đang gây sức ép lớn lên thị trường năng lượng.

Theo dữ liệu thị trường được Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cập nhật, kết thúc phiên giao dịch ngày 9-11, giá dầu Brent giảm 5,75 USD/thùng, tương đương 5,85%, xuống còn 92,57 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,98 USD/thùng, tương đương 4,38%, còn 86,85 USD/thùng.

Kho chứa dầu thô. Ảnh: AFP/Dân Trí

Sang phiên giao dịch châu Á ngày 10-11, đà giảm tiếp diễn. Lúc 8 giờ 2 phút (giờ Việt Nam), dầu Brent được giao dịch ở mức 92,33 USD/thùng, giảm 0,23%; dầu WTI còn 86,50 USD/thùng, giảm 0,4% so với phiên trước. Đây là vùng giá thấp nhất của dầu Brent kể từ cuối tháng 8-2026.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu suy yếu là những tín hiệu cho thấy Mỹ có thể kiềm chế các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington chưa có ý định tiến hành thêm các cuộc tấn công trong thời điểm hiện tại, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng cung - cầu cũng tạo sức ép giảm giá. Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu thô của 11 thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng 1,38 triệu thùng/ngày trong tháng 10, lên 22,87 triệu thùng/ngày. Mức tăng chủ yếu đến từ Saudi Arabia, Kuwait và Iraq.

Ngân hàng JPMorgan ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu dư cung khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10-2026, trong bối cảnh giá cao làm suy yếu nhu cầu. Morgan Stanley cũng ghi nhận giá dầu Brent giao ngay giảm xuống mức chiết khấu so với hợp đồng tương lai gần nhất, cho thấy thị trường dầu vật chất đang có dấu hiệu chững lại.

Tính từ mức đỉnh 118 USD/thùng thiết lập ngày 30-10, giá dầu Brent đã giảm khoảng 22%. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo giá khó giảm sâu dưới 90 USD/thùng nếu chưa có những tín hiệu rõ ràng và bền vững về việc hạ nhiệt căng thẳng, cũng như thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 10-11 vẫn áp dụng theo kỳ điều chỉnh ngày 5-11. Cụ thể, xăng E5 RON92 có giá tối đa 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON95-III ở mức 21.156 đồng/lít; dầu diesel 28.696 đồng/lít và dầu mazut 22.005 đồng/kg.

Diễn biến giảm sâu của giá dầu thô thế giới được kỳ vọng tạo dư địa giảm giá trong nước ở kỳ điều hành tiếp theo. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore và phương án điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính.