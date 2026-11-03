Tin thế giới sáng 3-11: Đại giáo chủ Iran chấp nhận đàm phán với Mỹ, giá dầu giảm mạnh

(GLO)- Tổng thống Mỹ hướng sự chú ý tới các dự án cải tạo trước ngày bầu cử; Đại giáo chủ Iran chấp nhận đàm phán với Mỹ, giá dầu giảm mạnh; Hà Lan treo thưởng hơn 2 triệu USD để truy bắt trùm ma túy... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-11.

Tổng thống Mỹ hướng sự chú ý tới các dự án cải tạo trước ngày bầu cử

Tổng thống Donald Trump ngày 2-11 đã có bài phát biểu cuối cùng trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11, nhưng dành nhiều thời gian nói về các công trình tưởng niệm và hoạt động cải tạo hơn là đề cập đến cuộc bầu cử có ý nghĩa quyết định đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội.

Mặc dù trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết bài phát biểu này sẽ là “thông điệp kết thúc chiến dịch” của ông Trump trước ngày bỏ phiếu, phần lớn thời lượng phát biểu của tổng thống lại tập trung vào Hồ Phản chiếu.

Ông Trump thông báo Hồ Phản chiếu sẽ mở cửa trở lại sau nhiều tháng sửa chữa, đồng thời đề cập đến những dự án cải tạo khác mà ông đã chỉ đạo triển khai trên khắp thủ đô Washington.

Phát biểu tại Hồ Phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, Tổng thống Trump đã chủ động lập luận trước rằng kết quả cuộc bầu cử ngày 3-11 không phản ánh hiệu quả điều hành của ông trên cương vị tổng thống.

Ông nói đảng Cộng hòa “đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này”, đồng thời thừa nhận rằng theo thông lệ lịch sử, đảng của tổng thống đương nhiệm “không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Đại giáo chủ Iran chấp nhận đàm phán với Mỹ, giá dầu giảm mạnh

Tối 2-11, dầu thô thế giới đã chứng kiến phiên giảm giá mạnh nhất trong nhiều tháng, sau khi xuất hiện thông tin tích cực liên tiếp về triển vọng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đã chấp nhận và trao quyền cho chính phủ Iran thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ. Trên cơ sở này, Iran sẽ nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột thông qua đối thoại.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar tại Moscow, Nga hôm 27-10. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran thông báo việc lãnh tụ tối cao nước này chuẩn y đàm phán với Mỹ. Động thái đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Iran vừa có chuỗi 3 ngày thảo luận liên tiếp với các nhà trung gian Qatar tại Doha và Tehran.

Chiều 2-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này vẫn đang giao thiệp ngoại giao chặt chẽ với hai nhà trung gian Qatar và Pakistan, để xây dựng giải pháp chấm dứt chiến tranh với Mỹ.

Truyền thông và giới phân tích nhận định những tín hiệu đàm phán liên tiếp đã tác động tích cực lên thị trường năng lượng, giúp giá dầu thô thế giới giảm mạnh. Tại thời điểm 0h sáng 3-11, dầu thô thế giới giảm gần 8%, xuống còn 104,43 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10-2026, giá dầu thô về dưới ngưỡng 105 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng rất lớn của thị trường với triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và đàm phán Mỹ - Iran đạt kết quả tích cực.

Phái đoàn Nga - Ukraine gặp mặt vào tuần tới, đàm phán chấm dứt xung đột

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump xác nhận thời gian và địa điểm diễn ra cuộc đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine với vai trò trung gian của Mỹ.

Trong thông báo trên mạng xã hội ngày 2-11, ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, xác nhận Washington sẽ “đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga vào ngày 10 đến 11-11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến”.

Phái đoàn Nga, Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29-3-2022. Ảnh: Getty

Theo ông Witkoff, các cuộc thảo luận sẽ “tập trung vào các dàn xếp an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình”.

Đặc phái viên Mỹ cho biết, trong tuần này, tại Brussels, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp đại diện từ Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và NATO để “thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu chiến, cũng như các cơ hội kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine”.

Hà Lan treo thưởng hơn 2 triệu USD để truy bắt trùm ma túy

Hà Lan treo thưởng 2,2 triệu USD, mức cao kỷ lục, cho người cung cấp thông tin giúp bắt được trùm ma túy khét tiếng châu Âu Jos Leijdekkers.

Các công tố viên Hà Lan tuyên bố việc bắt được trùm ma túy Jos Leijdekkers, một trong những tội phạm buôn bán ma túy bị truy nã gắt gao nhất châu Âu, đang là "ưu tiên hàng đầu của cơ quan công tố và cảnh sát".

Trùm ma túy Jos Leijdekkers (áo trắng) dự một buổi lễ tại nhà thờ ở Sierra Leone, trong bức ảnh do Đệ nhất phu nhân Fatima Maada Bio đăng trên mạng xã hội hồi tháng 1-2025. Ảnh: Reuters

Leijdekkers, 35 tuổi, là một trong những thành viên chủ chốt trong mạng lưới buôn bán cocaine quốc tế. Tòa án tại Rotterdam năm 2024 tuyên án vắng mặt Leijdekkers 24 năm tù vì liên quan đến các lô hàng ma túy với tổng khối lượng gần 7 tấn cocaine, một vụ cướp có vũ trang và hành vi ra lệnh thực hiện một vụ "thanh trừng". Tại Bỉ, trùm ma túy này cũng đã phải nhận bản án 79 năm tù.

Vào tháng 1-2025, giới chức Hà Lan cho biết họ "hoàn toàn chắc chắn" rằng Leijdekkers đang ẩn náu tại Sierra Leone sau khi xuất hiện hình ảnh trùm ma túy đứng cùng các quan chức cấp cao nước này. Tuy nhiên, Sierra Leone đã từ chối hợp tác và dẫn độ Leijdekkers theo đề nghị của giới chức Hà Lan, khiến Liên minh châu Âu cắt một số khoản viện trợ cho quốc gia này.