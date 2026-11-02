Tin thế giới tối 2-11: Nga tuyên bố Ukraine mất gần 1.175 binh sĩ trong 24 giờ

(GLO)- Iran thúc đẩy kế hoạch lắp điện mặt trời cho 600.000 hộ gia đình; Tổng thống Ukraine nêu điều kiện dừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga; Nga tuyên bố Ukraine mất gần 1.175 binh sĩ dọc chiến tuyến trong 24 giờ... là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Iran thúc đẩy lắp điện mặt trời cho 600.000 hộ gia đình

Bộ trưởng Năng lượng Iran Abbas Aliabadi cho biết sẽ đẩy nhanh sáng kiến “Mỗi ngôi nhà, một nhà máy điện”, hướng tới lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà cho 600.000 hộ gia đình.

Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích, ngày 7-4-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo kênh Press TV, chương trình nhằm phi tập trung hóa lưới điện quốc gia, tăng khả năng duy trì nguồn cung trước nguy cơ các cơ sở năng lượng bị tấn công.

Thực hiện chỉ thị của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, Bộ trưởng Abbas Aliabadi nhấn mạnh phát triển các hệ thống năng lượng tái tạo phân tán là một trong những ưu tiên hàng đầu của Iran. Theo ông, mô hình này vừa góp phần bảo đảm nguồn cung điện ổn định, vừa có ý nghĩa trong chiến lược phòng thủ thụ động.

Hiện khoảng 51.000 hộ gia đình tại Iran đã được lắp đặt hệ thống phát điện tái tạo trên mái nhà. Theo lộ trình mở rộng, các hộ có thể tự sử dụng điện sản xuất được và bán phần điện dư thừa cho lưới điện quốc gia.

Iran có hơn 300 ngày nắng mỗi năm, với tổng thời gian nắng hơn 2.800 giờ. Công suất năng lượng tái tạo đã lắp đặt tại nước này đạt hơn 3.160 MW, trong đó điện mặt trời chiếm khoảng 83%. Tuy nhiên, tỷ trọng điện mặt trời trong tổng cơ cấu năng lượng quốc gia hiện mới dao động từ 3,5% đến 5%.

Để khuyến khích người dân tham gia, các ngân hàng do nhà nước bảo trợ đang cung cấp khoản vay lãi suất thấp, hỗ trợ tới 80% chi phí lắp đặt. Iran kỳ vọng sáng kiến này sẽ tăng tỷ trọng năng lượng mặt trời, giảm phụ thuộc vào các nhà máy điện tập trung và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng.

Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine dừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev có thể dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga nếu Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Patriot, hoặc Nga ngừng tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trong họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 16-10. Ảnh: AP

Ngày 1-11, ông Zelensky cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn về những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev phải đáp trả các đòn tập kích của Moskva nhằm vào hệ thống điện, khí đốt, nhà máy lọc dầu và những mục tiêu khác.

Ông Zelensky cho biết nếu Mỹ cung cấp tên lửa Patriot trong vòng một tháng, Ukraine sẽ dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga trong khoảng thời gian tương ứng. Ông cũng khẳng định Kiev sẵn sàng tự tìm nguồn kinh phí mua tên lửa, thay vì chỉ phụ thuộc vào viện trợ.

Ngày 30-10, Ukraine nối lại chiến dịch nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga sau nửa tháng tạm dừng dưới áp lực từ Tổng thống Donald Trump. Công ty Fire Point của Ukraine cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay không người lái FP-1 tấn công nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk, tỉnh Samara.

Patriot hiện là hệ thống phòng không duy nhất trong biên chế Ukraine được mô tả có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo. Tổng thống Zelensky từng cho biết Ukraine cần khoảng 350 tên lửa Patriot mỗi tháng, nhưng chỉ nhận được 24 quả trong 3 tháng qua.

Ngày 30-10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán cho Ukraine 500 tên lửa PAC-3 MSE, trị giá ước tính 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết việc giao hàng có thể phải chờ nhiều năm. Nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất Mỹ và các đồng minh châu Âu chuyển tên lửa từ kho dự trữ cho Kiev, sau đó bổ sung bằng các đơn hàng mới.

Giới chức Mỹ và Nga chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine.

Houthi cảnh báo tấn công mục tiêu dầu mỏ và hàng không Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco nằm trong tầm tấn công, đồng thời khuyến cáo các hãng hàng không quốc tế không sử dụng không phận Saudi Arabia, ngoại trừ khu vực Mecca và Medina.

c lượng Houthi tại Yemen cảnh báo tiếp tục tấn công các mục tiêu dầu mỏ, hàng không của Saudi Arabia. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 1-11, Houthi cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cảng Ras Isa, cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bên bờ Biển Đỏ, thuộc tỉnh Hodeidah, miền Tây Yemen.

Theo kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, các cuộc không kích đánh trúng một cầu cảng và một tàu thương mại đang neo đậu. Kênh này cũng đưa tin về một vụ không kích nhằm vào cơ sở viễn thông ở phía Đông Nam thành phố Saada, đồng thời cáo buộc máy bay chiến đấu Saudi Arabia thực hiện cuộc tấn công.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea cho biết, trong vòng 24 giờ, có 75 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào 8 tỉnh của Yemen. Những số liệu do Houthi công bố chưa được xác minh độc lập.

Về phía Saudi Arabia, liên quân do nước này dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái cùng một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về khu vực miền Nam nước này.

Trong những tuần gần đây, các hành động thù địch xuyên biên giới giữa Houthi và Saudi Arabia gia tăng. Riyadh tiến hành không kích các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, trong khi lực lượng này đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia.

Nga tuyên bố Ukraine mất gần 1.175 binh sĩ trong 24 giờ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-11 tuyên bố quân đội Ukraine tổn thất gần 1.175 binh sĩ tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt trong vòng 24 giờ, đồng thời cho biết lực lượng phòng không nước này bắn hạ 391 thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Pháo Nga làm nhiệm vụ trên chiến trường xung đột với Ukraina. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo thông cáo, Cụm quân phía Bắc của Nga loại khỏi vòng chiến tới 190 binh sĩ Ukraine; Cụm quân phía Tây gần 200 binh sĩ; Cụm quân phía Nam hơn 210 binh sĩ; Cụm quân Trung tâm tới 350 binh sĩ; Cụm quân phía Đông khoảng 205 binh sĩ và Cụm quân Dnepr khoảng 20 binh sĩ.

Khu vực do Cụm quân Trung tâm phụ trách tiếp tục ghi nhận mức tổn thất nhân lực cao nhất theo số liệu phía Nga công bố.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã tập kích các cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng được Ukraine sử dụng, cùng các xưởng lắp ráp, điểm lưu trữ và phóng thiết bị bay không người lái, kho đạn dược và những khu vực triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài.

Cùng thời gian, lực lượng phòng không Nga tuyên bố bắn hạ 391 thiết bị bay không người lái cánh bằng của Ukraine. Con số này thấp hơn mức 1.214 thiết bị bay mà phía Nga thông báo đã đánh chặn trong đêm 28-10.

Toàn bộ số liệu về tổn thất và kết quả tác chiến nêu trên do Bộ Quốc phòng Nga công bố, chưa được kiểm chứng độc lập. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận.