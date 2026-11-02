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Thế giới

Mỹ: Loạt vụ xả súng dịp Halloween khiến 24 người chết, 94 người bị thương

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, ABC News, AP)

(GLO)- Ít nhất 24 người thiệt mạng, 94 người bị thương trong các vụ xả súng xảy ra trên khắp nước Mỹ dịp Halloween, từ đêm 31-10 đến rạng sáng 1-11. Nhiều vụ việc diễn ra tại những nơi tập trung đông người, trong đó có khu vui chơi, hộp đêm và các bữa tiệc.

Các vụ xả súng đêm Halloween gây thương vong tại nhiều địa phương ở Mỹ, từ California đến Delaware.

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Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng gần sân vận động Legion Field ở Birmingham, Alabama, Mỹ, ngày 31-10. Ảnh: AP

Trong số những vụ việc được ghi nhận, Dallas, bang Texas, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi 3 vụ nổ súng liên tiếp tại khu Deep Ellum khiến 4 người tử vong và 15 người bị thương.

Tại Jacksonville, bang Florida, hai địa điểm tổ chức tiệc Halloween xảy ra các vụ nổ súng riêng biệt.

Vụ thứ nhất khiến 13 người trúng đạn, trong đó 2 người thiệt mạng; vụ còn lại có 10 người bị bắn, khiến một nam thanh niên 20 tuổi tử vong và 2 người bị thương.

Trong các nạn nhân của vụ đầu tiên có một thiếu nữ 17 tuổi bị trúng đạn khi đang chờ vào dự tiệc.

Ở Jackson, bang Mississippi, vụ nổ súng tại hộp đêm khiến 2 người chết và 4 người bị thương.

Tại Fairfield, bang California, một phụ nữ mang thai bị sát hại trong vụ tấn công tại cửa hàng bán trang phục Halloween, cùng 6 người khác bị thương, trong đó có 2 thanh thiếu niên nguy kịch.

Bạo lực súng đạn còn ảnh hưởng đến trẻ em. Tại Detroit, bang Michigan, một bé gái 5 tuổi bị trúng đạn vào ngực khi đang chơi trong nhà sau hoạt động xin kẹo Halloween.

Phân tích dữ liệu của FBI tại Boston trong giai đoạn 2005-2009 cho thấy ngày 31-10 là một trong những thời điểm có mức độ bạo lực cao trong năm, chỉ sau ngày Quốc khánh Mỹ (4-7) và ngày đầu năm mới (1-1).

Các chuyên gia cho rằng việc tụ tập đông người, sử dụng đồ uống có cồn và chất kích thích, kết hợp với tình trạng phổ biến súng tại Mỹ, có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ xảy ra bạo lực trong dịp lễ.

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