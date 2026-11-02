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Thế giới

Bulgaria sắp có nữ Tổng thống đầu tiên do cử tri trực tiếp bầu chọn

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, qdnd.vn, AP)

(GLO)- Ngày 1-11, theo kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống vòng 2, quyền Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova giành chiến thắng với cách biệt đáng kể. Nếu được xác nhận chính thức, bà sẽ là nữ Tổng thống đầu tiên của Bulgaria được bầu trực tiếp, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử chính trị nước này.

Theo đó, kết quả kiểm đếm ban đầu cho thấy bà Iliana Yotova giành khoảng 58% số phiếu, trong khi đối thủ Andrey Gyurov đạt khoảng 38%. Ông Gyurov đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống sau khi các kết quả sơ bộ được công bố.

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Tổng thống đương nhiệm Bulgaria Iliana Iotova bỏ phiếu bầu cử tại Sofia ngày 19-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết quả kiểm đếm song song của cơ quan thăm dò Myara cũng cho thấy liên danh bà Yotova và ứng cử viên Phó Tổng thống Kiril Valchev đạt 58,2% phiếu bầu, vượt xa liên danh của ông Gyurov (38,6%). Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu ước tính đạt 27,2%.

Trong khi đó, kết quả sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria, với 52,42% biên bản kiểm phiếu được xử lý tính đến nửa đêm 1-11, ghi nhận liên danh Yotova đạt 57,95%, còn liên danh Gyurov đạt 39,01%. Kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất kiểm phiếu.

Bà Yotova, 62 tuổi, tiếp nhận cương vị quyền Tổng thống Bulgaria từ tháng 1-2026, sau khi ông Rumen Radev từ chức để tham gia tranh cử tại Quốc hội. Nếu chiến thắng được xác nhận, bà sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên được cử tri Bulgaria trực tiếp bầu chọn.

Trong vòng 1 ngày 25-10, liên danh của bà Yotova dẫn đầu với 34,759% số phiếu, trong khi liên danh của ông Gyurov đạt 31,952%. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ khoảng 22%.

Cuộc bầu cử lần này cũng thể hiện sự khác biệt về định hướng đối ngoại giữa hai ứng cử viên. Bà Yotova ủng hộ duy trì tiến trình hội nhập châu Âu, đồng thời thúc đẩy đối thoại với Nga và tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine.

Trong khi đó, ông Gyurov chủ trương tăng cường hợp tác với phương Tây, ủng hộ Ukraine và củng cố quan hệ an ninh với NATO.

Tổng thống Bulgaria được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm. Dù chủ yếu giữ vai trò đại diện, nguyên thủ quốc gia vẫn có quyền phủ quyết luật, giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và thực hiện một số thẩm quyền quan trọng khác.

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