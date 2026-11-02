Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Ukraine và Nga đồng loạt thông báo ứng dụng cảnh báo bị tấn công mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, TTO, AP)

(GLO)- Ngày 2-11, Ukraine và Nga cùng thông báo các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp của 2 nước bị tấn công mạng, khiến thông tin giả về nguy cơ hạt nhân, hóa học và các mối đe dọa an ninh được phát tán tới người dân.

Trước đó, ngày 1-11, Không quân Ukraine xác nhận ứng dụng cảnh báo không kích Air Alert bị xâm nhập, phát đi những thông báo sai về nguy cơ hạt nhân và hóa học tại Kiev cùng một số khu vực khác, khả năng xảy ra giao tranh trên đường phố và thông tin Nga triển khai tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik.

ukraine-va-nga-dong-loat-thong-bao-ung-dung-canh-bao-bi-tan-cong-mang.png
Quảng cáo về ứng dụng Air Alert. Ảnh: Bộ Chuyển đổi số Ukraine

Không quân Ukraine khẳng định không có nguy cơ phóng xạ, đồng thời yêu cầu người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ các kênh chính thức.

Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine cũng cảnh báo những thông báo về mức độ nguy hiểm trên ứng dụng không phản ánh tình hình thực tế.

Trong một diễn biến khác, ngày 2-11, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cũng thông báo ứng dụng di động của cơ quan này bị tấn công mạng quy mô lớn, dẫn đến việc phát tán thông tin giả tới người dân.

Hiện chưa rõ hai vụ việc tại Ukraine và Nga có liên quan với nhau hay không.

Các vụ tấn công mạng xảy ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại khu vực Kherson hết hiệu lực vào tối 1-11. Đây là khoảng thời gian ngừng giao tranh dài nhất, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022.

Thỏa thuận được triển khai từ ngày 27-10, tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán dân thường tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát và bổ sung hàng cứu trợ cho những người ở lại.

Khoảng 2.000 dân thường được đưa ra lựa chọn sơ tán sang khu vực do Ukraine hoặc Nga kiểm soát, hoặc tiếp tục ở lại thành phố.

Hoạt động sơ tán nhân đạo được tổ chức phối hợp giữa 2 bên kết thúc ngày 31-10. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn không được gia hạn.

Chính quyền khu vực Kherson cảnh báo người dân tăng cường cảnh giác trước nguy cơ các cuộc tấn công có thể tiếp diễn sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ cân nhắc thúc đẩy ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen

Mỹ cân nhắc thúc đẩy ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen

Thế giới

(GLO)- Mỹ đang xem xét các đề xuất thúc đẩy ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, khôi phục vận chuyển ngũ cốc và năng lượng giữa Nga và Ukraine. Sáng kiến nhận được sự quan tâm của nhiều nước, song triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng.

Mỹ lập kỷ lục gần 48 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ lập kỷ lục gần 48 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thế giới

(GLO)- Gần 48 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, vượt mức kỷ lục của kỳ bầu cử năm 2022. Số người tham gia tăng mạnh tại nhiều bang có các cuộc đua quan trọng vào Quốc hội, trong đó cử tri đăng ký theo đảng Dân chủ chiếm tỷ lệ cao hơn đảng Cộng hòa.

Israel siết kiểm soát an ninh hàng không sau sự cố Flydubai

Israel siết kiểm soát an ninh hàng không sau sự cố Flydubai

Thế giới

(GLO)- Ngày 29-10, Israel ban hành quy định mới, yêu cầu tất cả các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến và đi từ nước này cung cấp thông tin phi hành đoàn trước ít nhất 48 giờ, sau khi xảy ra vụ cơ phó hãng Flydubai tấn công cơ trưởng, tìm cách chiếm quyền điều khiển máy bay.

null