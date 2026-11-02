Campuchia triệt phá 86 ổ lừa đảo trực tuyến, xử lý gần 5.800 nghi phạm

(GLO)- Campuchia đã triệt phá 86 trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, đưa 5.778 nghi phạm vào diện xử lý pháp lý và xác định hàng trăm mạng lưới tội phạm có tổ chức, trong bối cảnh nước này tiếp tục mở rộng chiến dịch truy quét hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 2-11, Bộ trưởng cấp cao Campuchia Chhay Sinarith, người đứng đầu Ban thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến (CCOS), cho biết các cơ quan chức năng đã đóng cửa 86 trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên toàn quốc và đưa những cơ sở này vào diện kiểm soát của chính phủ.

Một trung tâm lừa đảo trực tuyến đã bị đóng cửa tại tỉnh Kandal ở Campuchia. Ảnh: AFP

Tính đến cuối tháng 9-2026, Campuchia đã chuyển 529 vụ án liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến đến tòa án, với 5.778 người thuộc nhiều quốc tịch bị buộc tội và tạm giam.

Các cuộc điều tra tập trung vào những mạng lưới tội phạm có tổ chức, hành vi lừa đảo, rửa tiền, tra tấn, giam giữ trái pháp luật và tuyển dụng người trái phép vào các cơ sở lừa đảo.

Cơ quan chức năng xác định khoảng 97 mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động tại Campuchia và khoảng 100 đường dây khác ở nước ngoài, có liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến và rửa tiền.

Trong quá trình truy quét, 22.892 công dân nước ngoài thuộc 40 quốc tịch được phát hiện tại các địa điểm liên quan hoạt động phi pháp đã được hồi hương.

Nhiều người được cho là bị các tổ chức tội phạm dụ dỗ hoặc tuyển dụng, trong khi một số trường hợp vi phạm quy định về nhập cư.

Trước đó, báo cáo cập nhật đến ngày 31-8-2026 của CCOS cho biết lực lượng chức năng đã kiểm tra 832 địa điểm nghi liên quan lừa đảo trực tuyến, truy quét 663 địa điểm và triệt phá 86 trung tâm quy mô lớn.

Cùng thời điểm, 446 vụ án với 3.927 nghi phạm thuộc 29 quốc tịch được chuyển đến tòa án, cùng với hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng liên quan hoạt động lừa đảo bị phong tỏa.

Campuchia cũng xử lý pháp lý 27 sòng bạc có liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong đó thu hồi giấy phép 18 cơ sở và đình chỉ hoạt động 9 cơ sở. Ngoài ra, 4 vụ việc liên quan 15 quan chức và nhân viên thực thi pháp luật bị nghi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo đã được xử lý.

Giới chức Campuchia cảnh báo các mạng lưới tội phạm đang thay đổi phương thức hoạt động, chuyển sang những địa điểm nhỏ và kín đáo hơn như nhà thuê, căn hộ, nhà khách, phương tiện giao thông và quán cà phê nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.