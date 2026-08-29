Campuchia triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm

(GLO)- Ngày 28-8, Campuchia cho biết đã đóng cửa hơn 700 cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch truy quét kéo dài một năm, đồng thời bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, trong đó có nhiều quan chức cấp cao và cán bộ thực thi pháp luật.

Theo thông báo của Ban Thư ký Ủy ban đặc trách chống lừa đảo trực tuyến (CCOS), chiến dịch truy quét được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 7-2025 đến ngày 20-8-2026.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra 793 địa điểm bị nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, tiến hành xử lý trực tiếp tại 624 cơ sở.

Trong quá trình này, nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ gần 30.000 nghi phạm.

Khoảng 3.477 người thuộc 29 quốc tịch đang bị tạm giam để chờ xét xử. Trong số này có công dân Trung Quốc, Việt Nam, Australia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.

Các công dân Hàn Quốc liên quan đến hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Bên cạnh các vụ bắt giữ, lực lượng chức năng Campuchia đã giải cứu và trục xuất 58.266 công dân nước ngoài, trong đó có 7.282 phụ nữ.

Cơ quan chức năng xác định 22.045 người thuộc 38 quốc tịch có liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã chuyển 408 vụ việc sang tòa án để tiến hành các thủ tục tố tụng. Ngoài những người đang bị tạm giam, 855 nghi phạm khác đang bị truy tìm theo lệnh bắt giữ của tòa án.

Chiến dịch cũng tập trung xử lý tình trạng cán bộ, quan chức có liên quan hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội. Cơ quan chống tham nhũng Campuchia đã xử lý 4 vụ việc, bắt giữ 15 quan chức cấp cao và cán bộ thực thi pháp luật.

Ngoài các khu phức hợp lừa đảo, nhà chức trách Campuchia còn kiểm tra 27 casino, trong đó thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của 18 cơ sở và đình chỉ hoạt động 9 cơ sở khác.

Theo CCOS, các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã được xử lý trong chiến dịch kéo dài một năm.

Tuy nhiên, sau khi các địa điểm lớn bị triệt phá, các nhóm tội phạm được cho là chuyển sang mô hình hoạt động phân tán với quy mô nhỏ hơn, ẩn náu tại nhà khách, căn hộ, nhà cho thuê, phương tiện và quán cà phê.

Trong năm qua, Campuchia cũng đã thực hiện các biện pháp pháp lý đối với một số nhân vật bị cáo buộc giữ vai trò quan trọng trong các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Tháng 1, nước này dẫn độ Trần Chí, một doanh nhân gốc Trung Quốc và là Chủ tịch Prince Holding Group, sang Trung Quốc.

Đến tháng 4, Campuchia tiếp tục dẫn độ Lý Hùng (Li Xiong), cựu Chủ tịch Huione Group, sang Trung Quốc.