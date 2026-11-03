Tin thế giới tối 3-11: Ả Rập Saudi đưa dầu thô đến Singapore dự trữ chiến lược

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ukraine tuyên bố đánh chặn 52 tên lửa trong đợt tập kích của Nga; Tổng thống Trump cảnh báo khả năng tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran; Saudi Arabia và Singapore thúc đẩy hợp tác dự trữ dầu thô chiến lược, nhằm củng cố an ninh năng lượng khu vực.

Ukraine tuyên bố đánh chặn 52 tên lửa trong đợt tập kích lớn của Nga

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc chế áp 52 tên lửa cùng 259 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong cuộc tập kích quy mô lớn rạng sáng 3-11.

Thiệt hại tại thành phố Dnipro sau cuộc tập kích của Nga trong ảnh đăng ngày 3-11. Ảnh: Cơ quan quân sự tỉnh Dnipropetrovsk

Theo Kyiv Post, các vụ nổ được ghi nhận tại Kharkov, Dnipro, Zhytomyr và nhiều đô thị khác. Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa S-400 hoán cải, tên lửa siêu vượt âm Zircon, 59 tên lửa hành trình các loại cùng 289 UAV.

Phía Ukraine cho biết đã đánh chặn hoặc chế áp 3 tên lửa đạn đạo, 49 tên lửa hành trình và 259 UAV. Tuy nhiên, vũ khí Nga vẫn đánh trúng 29 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 14 khu vực.

Các mục tiêu bị tấn công chủ yếu là cơ sở năng lượng, trong đó có nhiều nhà máy nhiệt điện tại Dnipro, Vinnytsia, Kharkov và Dnipropetrovsk. Công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo phải triển khai cắt điện khẩn cấp tại Kiev cùng các tỉnh Kiev và Dnipropetrovsk.

Kharkov là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng. Giới chức thành phố cho biết một cơ sở y tế bị hư hại, 73 người bị thương; hơn 1.000 cửa sổ tại cơ sở này và các tòa nhà chung cư lân cận bị vỡ. Tại Dnipro, ít nhất 15 người bị thương và nhiều địa điểm bị hư hại.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng phục vụ các doanh nghiệp quốc phòng và quân đội Ukraine, cùng một số mục tiêu tại tỉnh Odessa. Cơ quan này cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 856 UAV Ukraine tại nhiều khu vực.

Mỹ triển khai vũ khí laser chống UAV bảo vệ dinh thự của ông Trump

Quân đội Mỹ đã triển khai ít nhất một tổ hợp vũ khí laser chống máy bay không người lái LOCUST tại khu vực dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở bang Florida, bên cạnh các hệ thống phòng không Avenger.

Tổ hợp LOCUST (khoanh trắng) gần dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ ngày 31-10. Ảnh: AFP

Hình ảnh chụp ngày 31-10 cho thấy tổ hợp LOCUST được đặt trên xe chiến thuật JLTV 4x4, ven hồ Worth, gần dinh thự Mar-a-Lago. Gần đó còn có sà lan bố trí hai bệ phóng Avenger sử dụng tên lửa Stinger.

Các tổ hợp Avenger cũng được triển khai tại sân bay quốc tế Donald J. Trump, cách dinh thự khoảng 5 km, cùng một số hệ thống chống UAV cơ động tích hợp radar, thiết bị tác chiến điện tử, gây nhiễu và cảm biến hồng ngoại.

Theo Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ và Bộ tư lệnh Phương Bắc của quân đội Mỹ, việc tăng cường các hệ thống phòng không và chống UAV tại khu vực này được thực hiện theo đề nghị của Sở Mật vụ Mỹ.

Sở Mật vụ xác nhận đang hoạt động trong môi trường có mức độ đe dọa cao, đồng thời liên tục điều chỉnh các biện pháp bảo vệ bằng công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ cụ thể bản chất mối đe dọa.

LOCUST là hệ thống vũ khí năng lượng định hướng, sử dụng tia laser để tiêu diệt UAV. Tổ hợp được trang bị camera quang - điện tử, cảm biến hồng ngoại và hệ thống cung cấp năng lượng, làm mát. Quân đội Mỹ đã tiếp nhận các tổ hợp LOCUST lắp trên xe JLTV từ năm 2025.

Ông Trump cảnh báo có thể tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran trong một giờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tấn công Núi Pickaxe, địa điểm được cho là tổ hợp hạt nhân ngầm của Iran, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc trao đổi với kênh Fox News ngày 2-11, ông Trump tuyên bố Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào địa điểm này trong vòng một giờ, bất cứ khi nào Washington muốn.

Trước đó, ngày 31-10, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập Núi Pickaxe như một mục tiêu tiềm tàng, đồng thời cho rằng vẫn còn một hoặc hai cơ sở hạt nhân của Iran cần phải xử lý.

Núi Pickaxe nằm cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía Nam và cách tổ hợp hạt nhân Natanz khoảng 2 km. Theo nhận định của tình báo Israel, Iran có thể đã chuyển hàng nghìn máy ly tâm và một phần lượng uranium làm giàu cao đến cơ sở ngầm này sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm ngoái. Tehran phủ nhận tiến hành hoạt động hạt nhân tại đây và không cho phép cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc tiếp cận.

Dù đưa ra cảnh báo quân sự, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ vẫn ưu tiên đạt thỏa thuận với Iran để tránh thương vong. Ông cho biết khả năng đạt được thỏa thuận là cao, nhưng xung đột có thể bùng phát trở lại nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện của Washington.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin quan chức cho biết quân đội nước này ngày 2-11 đã tiến hành các cuộc không kích hạn chế nhằm vào mục tiêu tại đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz. Các mục tiêu được cho là gồm hệ thống radar và bệ phóng tên lửa Iran. Một số nguồn tin mô tả đây là hoạt động phòng vệ nhằm ngăn chặn nguy cơ đe dọa tàu thương mại qua eo biển chiến lược này.

Vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Mỹ và Iran tại Qatar kết thúc ngày 1-11 mà chưa đạt đột phá. Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng; trong khi Washington muốn mọi thỏa thuận phải có các biện pháp kiểm chứng đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 2-11 tuyên bố Tehran vẫn sẵn sàng đối thoại, nhưng cũng sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ tiếp tục tấn công.

Ả Rập Saudi đưa dầu thô đến Singapore dự trữ chiến lược

Ả Rập Saudi và Singapore thống nhất thiết lập cơ chế lưu trữ dầu thô chiến lược tại Singapore, nhằm tăng khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng cho khu vực châu Á trong bối cảnh rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz gia tăng.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco của Ả Rập Saudi hiện cũng lưu trữ dầu thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: Aramco

Thông tin được Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng công bố tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore ngày 26-10. Cơ quan Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) và Tập đoàn JTC đã trao đổi bản ghi nhớ hợp tác với Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia của Ả Rập Saudi.

Theo thỏa thuận, dầu thô của Ả Rập Saudi sẽ được lưu trữ tại hệ thống hang ngầm Jurong Rock Caverns trên đảo Jurong, phía Nam Singapore. Việc vận chuyển dầu đến các kho ngầm dự kiến bắt đầu trong nửa cuối năm 2027.

Bộ trưởng Tan See Leng cho rằng hợp tác này sẽ giúp tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng dầu thô, đồng thời củng cố an ninh năng lượng và năng lực ứng phó của Singapore trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, nhận định việc đưa dầu đến gần hơn với các thị trường chủ chốt tại châu Á sẽ giúp mạng lưới cung ứng linh hoạt, bảo đảm nguồn hàng và nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra biến động.

Jurong Rock Caverns là hệ thống kho chứa nằm sâu khoảng 150 m dưới lòng đất, có sức chứa 1,47 triệu m³ hydrocarbon lỏng, tương đương khoảng 9 triệu thùng dầu thô, condensate và các sản phẩm liên quan.

Hiện Saudi Aramco cũng lưu trữ dầu tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo các thỏa thuận hiện hành, hai quốc gia này được quyền ưu tiên mua lượng dầu trong kho khi xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung bất ngờ.

Trong khi đó, các nước châu Á tiếp tục thúc đẩy hợp tác dự trữ dầu mỏ. Nhật Bản đang thảo luận với các quốc gia trong khu vực về sáng kiến POWERR Asia do Thủ tướng Sanae Takaichi đề xuất, với khoản hỗ trợ tài chính 10 tỷ USD.