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Thế giới

Thái Lan khuyến cáo chuẩn bị túi sinh tồn 3 ngày giữa lúc bất ổn Trung Đông

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, TTO, Khaosod English)

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị túi sinh tồn trong 72 giờ, nhằm chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh thông điệp nâng cao nhận thức, không gây hoang mang.

Ngày 2-11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan kêu gọi các hộ gia đình chuẩn bị túi đồ khẩn cấp, bảo đảm khả năng tự đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong 72 giờ đầu sau khi xảy ra thảm họa hoặc tình huống bất thường.

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Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthithavorn cho biết nhiều quốc gia đã khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm, thuốc men và vật dụng thiết yếu đủ dùng trong 3 ngày để ứng phó với tình hình xung đột tại Trung Đông.

Tuy nhiên, Thái Lan không thuộc nhóm quốc gia được yêu cầu chuẩn bị ứng phó trực tiếp với tình huống này.

Việc chuẩn bị túi sinh tồn là biện pháp phòng ngừa rủi ro được cơ quan chức năng tuyên truyền thường xuyên.

DDPM nhấn mạnh túi sinh tồn không chỉ hữu ích trong những tình huống liên quan đến xung đột quốc tế mà còn giúp ứng phó với lũ quét, lũ từ vùng núi, sạt lở đất, động đất, dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn và các sự cố khác.

Trong 72 giờ đầu sau thảm họa, người dân có thể phải tự bảo đảm sinh hoạt cơ bản trong khi lực lượng chức năng triển khai cứu trợ.

Cơ quan này khuyến nghị mỗi gia đình chuẩn bị 6 nhóm vật dụng thiết yếu, gồm: thuốc men và dụng cụ sơ cứu, thực phẩm và nước uống, thiết bị liên lạc và công cụ hỗ trợ, giấy tờ quan trọng và tiền mặt...

Trong đó, lượng nước uống sạch cần dự trữ tối thiểu 3 lít/người/ngày, cùng thực phẩm ăn liền và đồ ăn giàu năng lượng.

Các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người bệnh cần chuẩn bị thực phẩm phù hợp với nhu cầu riêng.

Nhóm thiết bị liên lạc gồm điện thoại, pin sạc dự phòng, đèn pin, pin dự trữ, radio và còi cứu hộ.

Giấy tờ tùy thân, hồ sơ y tế, giấy phép lái xe, giấy tờ tài chính cần được bảo quản trong túi chống nước. Người dân cũng nên chuẩn bị tiền mặt để sử dụng khi các giao dịch điện tử bị gián đoạn.

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