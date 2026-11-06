Giá nông sản hôm nay 6/11: Cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ giá

Thị trường nông sản bước vào ngày 6/11 với tín hiệu tích cực hơn ở mặt hàng cà phê. Sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh, giá thu mua tại Tây Nguyên đã xuất hiện nhịp tăng nhẹ tại một số khu vực, đưa mức cao nhất lên 84.300 đồng/kg.

Hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá tại các vùng sản xuất trọng điểm vẫn dao động 134.000–136.500 đồng/kg, chưa xuất hiện lực đẩy đủ mạnh để hình thành một xu hướng mới.

Trên thị trường thế giới, Robusta London tăng ở các kỳ hạn được theo dõi, trong khi Arabica New York tiếp tục giảm. Sự trái chiều này khiến triển vọng giá cà phê trong nước vẫn còn nhiều yếu tố cần theo dõi.

Hình minh họa.

Giá cà phê tăng nhẹ, cao nhất 84.300 đồng/kg

Mặt bằng cà phê Tây Nguyên hiện tham chiếu trong khoảng 83.500–84.300 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) có mức cao nhất 84.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với phiên trước. Đắk Lắk tăng 100 đồng/kg lên 84.100 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, đạt 83.500 đồng/kg. Gia Lai giữ nguyên ở 84.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 84.100 đồng/kg +100 đồng/kg Lâm Đồng 83.500 đồng/kg +200 đồng/kg Gia Lai 84.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 84.300 đồng/kg +300 đồng/kg Mức trung bình công bố 84.100 đồng/kg +100 đồng/kg

Nhịp tăng tuy chưa lớn nhưng đáng chú ý sau giai đoạn cà phê liên tục đi xuống. Từ vùng trên 90.000 đồng/kg vào cuối tháng 10, giá đã lùi sâu và đang tìm điểm cân bằng quanh 84.000 đồng/kg.

Áp lực nguồn cung vẫn hiện hữu khi vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn sôi động. Lượng cà phê đưa ra thị trường tăng khiến khả năng phục hồi nhanh của giá nội địa còn phụ thuộc nhiều vào sức mua của doanh nghiệp và diễn biến trên sàn London.

Ở thị trường thế giới, Robusta London có phiên tích cực hơn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 18 USD/tấn lên 3.243 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 cũng tăng 18 USD/tấn, đạt 3.228 USD/tấn.

Kỳ hạn Robusta Giá khớp Thay đổi 11/26 3.243 USD/tấn +18 USD, +0,56% 01/27 3.228 USD/tấn +18 USD, +0,56% 03/27 3.208 USD/tấn +18 USD, +0,56% 05/27 3.200 USD/tấn +16 USD, +0,50% 07/27 3.190 USD/tấn +15 USD, +0,47%

Arabica New York lại đi theo chiều ngược lại. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 4,20 US cent/lb xuống còn 279,75 US cent/lb.

Kỳ hạn Arabica Giá khớp Thay đổi 12/26 279,75 US cent/lb -4,20, -1,48% 03/27 270,90 US cent/lb -3,70, -1,35% 05/27 267,15 US cent/lb -3,80, -1,40% 07/27 264,75 US cent/lb -3,65, -1,36% 09/27 262,70 US cent/lb -3,35, -1,26%

Việc Robusta tăng trong khi Arabica giảm cho thấy hai sàn lớn chưa hình thành xu hướng đồng thuận. Với Việt Nam, diễn biến Robusta có tác động trực tiếp hơn tới tâm lý giao dịch và giá thu mua tại Tây Nguyên.

Nếu Robusta duy trì được vùng trên 3.200 USD/tấn, giá trong nước có thể nhận thêm lực đỡ sau chuỗi giảm. Tuy nhiên, nguồn cung vụ mới vẫn là yếu tố khiến thị trường khó tăng mạnh trong ngắn hạn.

Giá hồ tiêu hôm nay 6/11 giữ vùng 134.000–136.500 đồng/kg

Hồ tiêu trong nước tiếp tục có diễn biến ổn định. Mức thu mua tại các vùng trọng điểm hiện tham chiếu từ 134.000–136.500 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục đứng cao nhất với 136.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) ở mức 135.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 134.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức thấp nhất 134.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 134.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 134.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 136.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 134.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 135.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 134.900 đồng/kg Không đổi

Việc giá đi ngang nhiều phiên liên tiếp cho thấy thị trường đang tạm thời tìm được vùng cân bằng sau nhịp giảm mạnh cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện là 2.500 đồng/kg. Mốc 136.500 đồng/kg tại Đắk Lắk vẫn là vùng giá đáng chú ý nếu thị trường xuất hiện lực mua mới.

Trên thị trường thế giới, hồ tiêu chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Tiêu đen Indonesia giữ mức 6.800 USD/tấn, Malaysia 9.100 USD/tấn và Brazil ASTA 570 khoảng 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l duy trì ở 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam tiếp tục quanh 8.450 USD/tấn.

Thị trường Chủng loại Giá tham khảo Indonesia Tiêu đen 6.800 USD/tấn Malaysia Tiêu đen 9.100 USD/tấn Brazil ASTA 570 5.700 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.950 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 5.995 USD/tấn Việt Nam Tiêu trắng 8.450 USD/tấn

Tại Ấn Độ, giá các loại tiêu tính theo đồng rupee cũng chưa có biến động mới:

Loại tiêu Giá Rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 200.606 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 192.177 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 194.987 đồng/kg

Cà phê xuất hiện tín hiệu cân bằng, hồ tiêu tiếp tục tích lũy

Sau chuỗi giảm sâu, cà phê đã xuất hiện nhịp tăng nhẹ ở thị trường trong nước, trong khi Robusta London cũng phục hồi. Đây là tín hiệu tích cực nhưng chưa đủ để khẳng định giá đã đảo chiều.

Nguồn cung vụ mới vẫn đang tăng nhanh, vì vậy sức mua của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ đóng vai trò quan trọng trong khả năng giữ vùng 84.000 đồng/kg.

Hồ tiêu đang có trạng thái ổn định hơn. Việc duy trì vùng 134.000–136.500 đồng/kg trong nhiều phiên cho thấy thị trường đã giảm bớt áp lực bán, nhưng vẫn cần thêm động lực từ nhu cầu xuất khẩu để hình thành một nhịp tăng mới.