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Biểu giá điện 5 bậc: Gần 98% hộ gia đình được giảm tiền, ai phải trả thêm?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo EVN, Bộ Công Thương, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Từ ngày 1-11, biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 xuống còn 5 bậc, đồng thời giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%. Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khoảng 98,23% hộ sử dụng điện sinh hoạt được giảm tiền điện.

Theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31-10-2026 của Bộ Công Thương, biểu giá bán lẻ điện mới chính thức áp dụng từ ngày 1-11-2026. Cơ cấu giá điện sinh hoạt được rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời điều chỉnh lại ngưỡng sản lượng tiêu thụ giữa các bậc.

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Bộ Công Thương vừa ban hành biểu giá bán lẻ điện mới với giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Ảnh chinhphu.vn

Cụ thể, giá điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc như sau:

  • Bậc 1: Từ 0-100 kWh, giá 1.901 đồng/kWh.
  • Bậc 2: Từ 101-200 kWh, giá 2.289 đồng/kWh.
  • Bậc 3: Từ 201-400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh.
  • Bậc 4: Từ 401-700 kWh, giá 3.456 đồng/kWh.
  • Bậc 5: Từ 701 kWh trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cùng với việc thay đổi biểu giá sinh hoạt, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện của EVN, việc thiết kế lại các bậc giá xuất phát từ sự thay đổi trong xu hướng sử dụng điện của các hộ gia đình. Nếu năm 2020, bình quân mỗi hộ sử dụng 214 kWh/tháng thì đến năm 2025 con số này đã tăng lên 233 kWh/tháng.

Thông tin tại cuộc họp trao đổi về chính sách giá điện ngày 4-11, EVN cho biết việc đồng thời điều chỉnh trên mang lại lợi ích cho phần lớn hộ gia đình.

Cụ thể, nhóm sử dụng dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số hộ sinh hoạt trên cả nước, được giảm tiền điện so với trước đây.

Đặc biệt, nhóm sử dụng dưới 900 kWh/tháng, tương đương khoảng 28,84 triệu hộ, chiếm 98,23% tổng số hộ sinh hoạt, đều được giảm tiền điện. Trong đó, hộ sử dụng khoảng 700 kWh/tháng có mức giảm cao nhất, khoảng 77.900 đồng/tháng.

Ngược lại, nhóm hộ tiêu thụ điện lớn có thể chịu tác động bất lợi từ việc điều chỉnh cơ cấu giá. Theo EVN, khoảng 6% số hộ sử dụng trên 777 kWh/tháng bị tăng tiền điện do mức giá ở bậc 4 và bậc 5 được điều chỉnh lên tương ứng 162% và 180% giá bán lẻ điện bình quân.

Đặc biệt, các hộ sử dụng từ 900 kWh/tháng trở lên, chiếm khoảng 1,77% tổng số hộ sinh hoạt, sẽ phải trả thêm tiền điện. Chẳng hạn, hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng tăng khoảng 37.300 đồng; hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng tăng khoảng 421.300 đồng so với trước.

Việc tính tiền điện vẫn thực hiện theo phương pháp lũy tiến, nghĩa là sản lượng điện tiêu thụ được phân chia vào từng bậc tương ứng, không phải toàn bộ lượng điện sử dụng trong tháng đều tính theo mức giá của bậc cao nhất.

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