(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ giải pháp kích cầu tiêu dùng, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kiểm soát giá cả, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21-11-2026 về thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

Theo Chỉ thị, thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Bộ Công Thương được giao chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chương trình kết nối cung cầu. Ảnh: Phương Vi

Đồng thời, cần rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là nhóm hàng thiết yếu; điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu và gian lận thương mại phải được tăng cường.

Bộ Công Thương được giao chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chương trình kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, tổ chức khuyến mại, hội chợ, triển lãm và xúc tiến thương mại quy mô lớn. Trọng tâm là thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và thế mạnh của từng địa phương; triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, Bộ Công Thương phối hợp với địa phương và các nền tảng thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, mở rộng tiêu thụ hàng hóa trên môi trường trực tuyến.

Chỉ thị giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; chỉ đạo các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí, xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp, đáp ứng nhu cầu mua sắm hợp pháp của người dân và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Bộ Tài chính được giao điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, góp phần giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

Trong lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hãng vận tải và cơ sở lưu trú xây dựng các gói du lịch có chi phí hợp lý, khuyến khích người dân du lịch trong nước dịp cuối năm và Tết. Các hoạt động văn hóa, lễ hội, mua sắm cũng được kết hợp với xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu tổ chức hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung; khuyến khích doanh nghiệp mở rộng điểm bán hàng bình ổn, đưa hàng thiết yếu về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Đặc biệt, cần chủ động phương án dự trữ, vận chuyển và cung ứng hàng hóa cho những khu vực bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm giá cả hợp lý và chất lượng.

Các hiệp hội ngành hàng có trách nhiệm phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa cho người tiêu dùng.

Thông qua các giải pháp trên, Chính phủ hướng đến thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng đầu ra cho sản xuất trong nước, đồng thời bảo đảm thị trường hàng hóa ổn định trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.