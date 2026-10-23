Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Chương trình làm việc nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-bia-trai-trao-doi-voi-ong-naohide-hayakawa.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) trao đổi với ông Naohide Hayakawa. Ảnh: Ngọc Luận

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Naohide Hayakawa - Thị trưởng TP. Ashikaga.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cảm ơn lãnh đạo TP. Ashikaga đã quan tâm, phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác với Gia Lai, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và kết nối nguồn nhân lực.

Quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương được hình thành từ bản ghi nhớ ký ngày 11-11-2024 giữa TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây và TP. Ashikaga. Ngày 27-10-2025, tỉnh Gia Lai và TP. Ashikaga tiếp tục ký bản ghi nhớ hợp tác mới, tạo cơ sở mở rộng các lĩnh vực phối hợp.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động kết nối giáo dục và việc làm. Trong tháng 9-2026, đoàn đại biểu TP. Ashikaga cùng các doanh nghiệp Nhật Bản đã đến làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; đồng thời, phối hợp với JETRO tổ chức chương trình giới thiệu doanh nghiệp, cơ hội việc làm tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai đề nghị TP. Ashikaga tăng cường phối hợp trong đào tạo nghề, dạy tiếng Nhật và đưa người lao động sang làm việc tại Nhật Bản.

Trong đó, phía Ashikaga cung cấp thông tin cụ thể về nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề và tiêu chuẩn lao động của các doanh nghiệp để tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng chương trình phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế. Hai bên cũng hướng đến mở rộng cơ hội thực tập, học tập và việc làm cho sinh viên, người lao động địa phương.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Về xúc tiến đầu tư, thương mại, tỉnh Gia Lai mong muốn 2 địa phương phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của Gia Lai sau sáp nhập.

Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên cần đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, du lịch biển, văn hóa Tây Nguyên; kết nối doanh nghiệp lữ hành, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển thị trường khách du lịch giữa 2 địa phương, nhất là khi Gia Lai mở các chuyến bay charter quốc tế.

thi-truong-thanh-pho-ashikaga-naohide-hayakawa-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Thị trưởng TP. Ashikaga Naohide Hayakawa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục và thanh thiếu niên; qua đó tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, tỉnh Gia Lai đề nghị hai bên lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2027, xác định rõ đơn vị đầu mối, lộ trình và kết quả dự kiến.

Thị trưởng TP. Ashikaga Naohide Hayakawa bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

gia-lai-thuc-day-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-xuc-tien-dau-tu-va-du-lich-voi-tp-ashikaga.jpg
pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-trao-qua-luu-niem-cho-ong-naohide-hayakawa.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên trái) và ông Naohide Hayakawa - Thị trưởng TP. Ashikaga trao nhau quà lưu niệm. Ảnh: Ngọc Luận

Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, TP. Ashikaga mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi với tỉnh Gia Lai, nhất là trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều ngành nghề, trong khi Gia Lai có các cơ sở đào tạo và nguồn nhân lực trẻ có tiềm năng.

Vì vậy, Ashikaga mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, giúp người lao động được chuẩn bị tốt về tiếng Nhật, kỹ năng chuyên môn và tác phong làm việc trước khi sang Nhật Bản.

ba-nguyen-thi-bich-hoa-chu-tich-ubnd-phuong-quy-nhon-nam-tang-qua.jpg
Bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam tặng quà lưu niệm cho chính quyền TP. Ashikaga. Ảnh: Ngọc Luận

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Gia Lai để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động phỏng vấn, tư vấn việc làm và hỗ trợ người lao động trong quá trình tiếp cận cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

doan-cong-tac-tinh-gia-lai-chup-hinh-voi-thi-truong-naohide-hayakawa-va-can-bo-nhan-vien-chinh-quyen-tp-ashikaga.jpg
Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với Thị trưởng Naohide Hayakawa và cán bộ, nhân viên chính quyền TP. Ashikaga. Ảnh: Ngọc Luận

Bên cạnh nhân lực, TP. Ashikaga cũng quan tâm mở rộng hợp tác với Gia Lai trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, đặc biệt là du lịch; sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác, từng bước xây dựng những chương trình cụ thể, mang lại lợi ích cho cả hai địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Tin tức

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Tin tức

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Tin tức

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Tin tức

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định về quyền được biết nguồn gốc, bảo đảm sự phù hợp giữa trẻ em và gia đình nhận nuôi, tăng cường giám sát, hỗ trợ sau nhận nuôi.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

Tin tức

(GLO)- Tham gia góp ý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về đào tạo, tập sự hành nghề luật sư, nhất là địa vị pháp lý, phạm vi tham gia tố tụng của luật sư tập sự.

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

Tin tức

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều giải pháp mang tính bền vững như: phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ quốc phòng, an ninh...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ làm rõ điều kiện kết thúc mục tiêu đầu tư đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe; xác định trách nhiệm các đoạn tuyến chậm tiến độ, kiểm soát chặt vốn đầu tư và xây dựng lộ trình nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tin tức

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị bổ sung các quy định nhằm bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người sử dụng dịch vụ; cũng như làm rõ phạm vi hoạt động bưu chính, phân định với dịch vụ vận tải hàng hóa, bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

null