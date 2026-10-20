Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

(GLO)- Sáng 20-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka nhằm thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của Gia Lai.

Đối với Nhật Bản, tỉnh xác định tiếp tục củng cố, phát triển các mối quan hệ đã thiết lập, trong đó có hợp tác với TP. Izumisano, TP. Ashikaga cùng các tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; đồng thời, thúc đẩy các thỏa thuận đi vào thực chất gắn với nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Để tăng cường hiệu quả hợp tác, tỉnh đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tiếp tục hỗ trợ duy trì quan hệ với các đối tác hiện có, giới thiệu những địa phương, tổ chức có tiềm năng hợp tác phù hợp; kết nối doanh nghiệp, hiệp hội Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistics.

Cùng với đó, quan tâm, hỗ trợ quảng bá du lịch Gia Lai với các đối tác Nhật Bản, nhất là sắp tới đây tỉnh mở các chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát.

Trong lĩnh vực thương mại, tỉnh mong muốn được hỗ trợ thông tin về yêu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, kết nối nhà nhập khẩu và nhà phân phối Nhật Bản, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường.

Đồng thời, đề nghị hỗ trợ kết nối các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp Nhật Bản với các trường, đơn vị của tỉnh trong đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng nghề, thực tập và tuyển dụng lao động.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng mong muốn Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức người Việt Nam tại khu vực Kansai tham gia quảng bá, đầu tư và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tỉnh sẽ giao các sở, ngành làm đầu mối phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka để cụ thể hóa những nội dung trao đổi thành các chương trình hợp tác có trọng tâm, lộ trình và kết quả cụ thể, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Ảnh: Ngọc Luận

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao tiềm năng, lợi thế phát triển của Gia Lai; đồng thời cho biết, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ tỉnh kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của hai bên, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ phối hợp cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu đối tác phù hợp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch; hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức người Việt Nam tại khu vực Kansai, góp phần đưa nội dung hợp tác giữa Gia Lai và các đối tác Nhật Bản ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng tưởng niệm Người trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.