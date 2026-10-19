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Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

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NGỌC LUẬN
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(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

METI Kansai là cơ quan thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, phụ trách phát triển công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tại 7 tỉnh thuộc vùng Kansai - một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn của Nhật Bản, nổi bật với các ngành chế tạo, máy móc, hóa chất và thiết bị công nghệ cao.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai.

Hiện nay, tỉnh có 19 dự án đầu tư từ Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký khoảng 234 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, chế biến và năng lượng tái tạo.

Gia Lai đang ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 nhóm lĩnh vực gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; logistics kết nối cửa khẩu với cảng biển; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa; phát triển đô thị hiện đại, thông minh.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Trên cơ sở đó, tỉnh đề nghị METI Kansai hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao giải pháp công nghệ về môi trường và tiết kiệm năng lượng; kết nối công nghệ chế biến, logistics và thúc đẩy thương mại.

Đồng thời, tỉnh mong muốn được hỗ trợ kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực du lịch, quản lý cơ sở lưu trú và phát triển thị trường khách quốc tế.

Đại diện METI Kansai đánh giá, vùng Kansai có nhiều doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến, có nhu cầu mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt tại châu Á.

Đơn vị hiện phối hợp với mạng lưới Team E-Kansai thúc đẩy các giải pháp công nghệ môi trường và tiết kiệm năng lượng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

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Đại diện METI Kansai trao đổi với đoàn công tác tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Luận

Đáng chú ý, METI Kansai giới thiệu các giải pháp dành cho khu công nghiệp sinh thái, gồm: sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, tái sử dụng nước thải, xử lý chất thải, tận dụng phụ phẩm và giám sát môi trường.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế của Gia Lai, đơn vị sẵn sàng xem xét phối hợp tổ chức hội thảo, kết nối doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu công nghệ và giải pháp phù hợp.

METI Kansai cũng bày tỏ mong muốn thiết lập đầu mối liên hệ, tăng cường trao đổi thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp vùng Kansai tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Gia Lai.

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Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với METI Kansai Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Luận

Buổi làm việc mở ra triển vọng hợp tác thiết thực giữa Gia Lai và vùng Kansai, không chỉ trong xúc tiến đầu tư, thương mại mà còn trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững.

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