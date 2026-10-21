Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cảm ơn ông Sasaki Hajime đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời chúc mừng ông được bổ nhiệm giữ cương vị Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Giới thiệu về tỉnh Gia Lai sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, hiện Gia Lai sở hữu lợi thế kết nối giữa vùng cao nguyên, duyên hải, biên giới và Biển Đông. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch.

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 8,03%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,94 tỷ USD. Quan hệ hợp tác kinh tế với Nhật Bản cũng có những nền tảng tích cực, với 19 dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương và kinh nghiệm của ông Sasaki Hajime, tỉnh Gia Lai đề xuất hỗ trợ kết nối với các đối tác Nhật Bản ở các nội dung trọng tâm như: hợp tác phát triển hạ tầng giao thông và logistics; thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển đô thị và du lịch.

Cùng với đó, hỗ trợ tiếp cận các tổ chức tài chính, các chương trình hỗ trợ phát triển của Nhật Bản; thúc đẩy quan hệ với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản để xúc tiến thương mại và đào tạo nhân lực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh gửi lời mời ông Sasaki Hajime đến thăm, làm việc tại tỉnh trong thời gian phù hợp và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của ông trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản.

Đánh giá về tiềm năng của Gia Lai, ông Sasaki Hajime đặc biệt quan tâm đến hệ thống hạ tầng kết nối của tỉnh, từ đường bộ cao tốc, cảng biển nước sâu đến hệ thống cảng hàng không và khả năng khai thác các chuyến bay charter quốc tế.

Đây là những lợi thế quan trọng giúp Gia Lai mở rộng giao thương, kết nối thị trường và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Ông cho biết sẽ giới thiệu những tiềm năng này đến các doanh nghiệp Nhật Bản, khuyến khích tìm hiểu và khảo sát cơ hội triển khai dự án tại tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quà lưu niệm của tỉnh cho ông Sasaki Hajime. Ảnh: Ngọc Luận

Ông Sasaki Hajime cũng đánh giá tích cực những nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của Gia Lai. Dù số lượng dự án Nhật Bản tại Gia Lai hiện còn khiêm tốn nhưng nếu các doanh nghiệp đang hoạt động đạt kết quả tốt, đây sẽ là cơ sở để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới.

Đề cập đến Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai tại Nhật Bản vừa tổ chức tại Tokyo, ông Sasaki Hajime cho rằng, đây là hoạt động thể hiện sự chủ động của tỉnh trong tiếp cận đối tác và mở rộng hợp tác quốc tế; nhất là trong bối cảnh vào tháng 11 tới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Ông nhận định, những kết nối được thiết lập từ sớm sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, tạo thêm sự quan tâm từ các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với ông Sasaki Hajime - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Luận

Ông Sasaki Hajime khẳng định sẽ thúc đẩy kết nối với những đối tác phù hợp nhằm mở ra các cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai.