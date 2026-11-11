Ngày hội mua sắm 11-11: Săn khuyến mãi, tránh “bẫy” giá rẻ

(GLO)- Hàng loạt chương trình giảm giá, mã ưu đãi và livestream bán hàng đồng loạt xuất hiện trong dịp 11-11, mở ra cơ hội mua sắm tiết kiệm. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước chiêu trò giảm giá ảo, hàng giả, hàng kém chất lượng và nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi giao dịch trực tuyến.

Ngày 11-11 từ lâu đã trở thành một trong những dịp mua sắm trực tuyến sôi động trong năm. Năm nay, nhiều sàn thương mại điện tử và nhà bán hàng tiếp tục tung ra các chương trình khuyến mãi với mức giảm sâu, voucher, ưu đãi theo khung giờ và livestream giới thiệu sản phẩm.

Ngày 11-11 từ lâu đã trở thành ngày hội mua sắm trực tuyến sôi động nhất trong năm. Ảnh: Phương Vi

Theo thông tin được công bố trên VOV1, chương trình mua sắm 11-11 của Lazada diễn ra từ 20 giờ ngày 10-11 đến hết ngày 13-11-2026. Người mua có thể tiếp cận các voucher giảm giá lên đến 11 triệu đồng, ưu đãi theo thương hiệu, ngành hàng và nhiều chương trình khuyến mãi theo khung giờ. Một số hoạt động livestream cũng được tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm công nghệ, mỹ phẩm, thời trang và đồ gia dụng.

Sức hút từ những con số giảm giá lớn khiến người mua dễ bị cuốn vào tâm lý phải nhanh tay chốt đơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Tuy nhiên, giá niêm yết cao rồi giảm sâu, thông tin quảng cáo thiếu kiểm chứng hoặc sản phẩm không đúng mô tả có thể khiến người tiêu dùng trả giá đắt cho một món hàng tưởng như rất hời.

Theo khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, môi trường mua sắm trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro như quảng cáo sai lệch, thổi phồng công dụng, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và nguy cơ xâm phạm dữ liệu cá nhân. Các chương trình khuyến mại, thuật toán đề xuất và hoạt động quảng bá của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng có thể tác động đến tâm lý, khiến người mua quyết định theo đám đông thay vì cân nhắc nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng tiếp tục là vấn đề cần cảnh giác. Theo thông tin Báo điện tử Chính phủ đăng tải ngày 9-11, trong quý III-2026, gần 40.000 vụ vi phạm bị xử lý, tăng 25%; riêng vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng trên 180%. Những con số này cho thấy người tiêu dùng cần thận trọng hơn khi lựa chọn hàng hóa, nhất là sản phẩm được rao bán với giá thấp bất thường.

Để tránh mua phải hàng kém chất lượng, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ tên, địa chỉ và mức độ uy tín của người bán; xem thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, hạn sử dụng và chính sách bảo hành. Với các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cần đặc biệt cảnh giác trước quảng cáo có công dụng “thần kỳ” hoặc cam kết hiệu quả thiếu căn cứ.

5 lưu ý để mua sắm an toàn trong ngày 11-11 1. So sánh giá trước khi mua. 2. Đọc kỹ điều kiện khuyến mãi. 3. Ưu tiên người bán và nền tảng đáng tin cậy. 4. Bảo vệ thông tin và tài khoản thanh toán. 5. Lưu lại bằng chứng giao dịch.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng khuyến nghị người tiêu dùng lưu giữ chứng từ, đọc kỹ điều khoản giao dịch, chính sách đổi trả và chủ động thu thập bằng chứng khi quyền lợi bị xâm phạm. Trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ về quyền lợi người tiêu dùng, có thể liên hệ Tổng đài 1800.6838.