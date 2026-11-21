(GLO)- Sáng 21-11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, trong đó bổ sung cơ chế áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật.

Với 488/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là giao Bộ Công Thương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với nhóm khách hàng sinh hoạt, khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Giá bán lẻ điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường sẽ áp dụng đối với nhóm khách hàng sinh hoạt. Ảnh: Phạm Hải/VNN

Theo đó, thay vì chỉ tính tiền điện theo biểu giá sinh hoạt lũy tiến như hiện nay, người sử dụng điện trong tương lai có thể chịu mức giá khác nhau tùy thời điểm tiêu thụ. Việc sử dụng điện vào giờ cao điểm có thể có mức giá cao hơn, trong khi sử dụng vào giờ thấp điểm có thể tiết kiệm chi phí hơn.

Hiện nay, giá điện theo thời gian sử dụng chủ yếu áp dụng đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, các hộ gia đình đang thanh toán theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang. Việc mở rộng cơ chế giá theo giờ sang nhóm khách hàng sinh hoạt được kỳ vọng tạo động lực để người dân chủ động bố trí thời gian sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện, hạn chế tập trung vào khung giờ hệ thống có nhu cầu cao.

Bên cạnh cơ chế tính giá điện theo thời gian, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực còn đặt ra lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trong đó có cơ chế giá điện nhiều thành phần.

Cụ thể, biểu giá mới có thể gồm tối thiểu 2 thành phần như giá công suất, giá điện năng, giá cố định, giá biến đổi hoặc các thành phần giá khác (nếu có). Việc áp dụng được thực hiện đối với các nhóm khách hàng khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật.

Luật cũng giao Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Theo định hướng này, giá điện từng bước được hình thành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm phân bổ chi phí phù hợp với mức độ sử dụng điện của từng nhóm khách hàng. Trường hợp giá bán điện chưa kịp điều chỉnh nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, Nhà nước có cơ chế bù đắp các chi phí hợp lý.

Luật cũng quy định giá bán lẻ điện phải được phản ánh, điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của các thông số đầu vào, bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ. Những khoản chi phí chưa được tính toán hoặc chưa được bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân phải được kiểm toán độc lập.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực từ ngày 1-6-2027, một số quy định có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.