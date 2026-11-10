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Điện gió trên đất liền tại Gia Lai áp dụng khung giá tối đa 1.893,61 đồng/kWh

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Bộ Công Thương, EVN)

(GLO)- Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá phát điện đối với các nhà máy điện gió năm 2026. Trong đó, điện gió trên đất liền tại Gia Lai áp dụng khung giá tối đa 1.893,61 đồng/kWh. Còn điện gió gần bờ áp dụng chung mức giá tối đa 2.126,92 đồng/kWh cho cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2945/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện gió năm 2026.

Theo quyết định, mức giá tối đa trong khung giá phát điện năm 2026 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được phân chia theo 3 khu vực Bắc, Trung và Nam, áp dụng đối với các nhà máy điện gió thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT.

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Điện gió trên đất liền tại Gia Lai áp dụng khung giá tối đa 1.893,61 đồng/kWh. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, đối với điện gió trên đất liền, mức giá tối đa tại khu vực miền Bắc là 2.187,83 đồng/kWh; miền Trung là 1.893,61 đồng/kWh và miền Nam là 2.035,37 đồng/kWh.

Đối với loại hình điện gió gần bờ, Bộ Công Thương áp dụng mức giá tối đa thống nhất 2.126,92 đồng/kWh cho cả 3 khu vực.

Quyết định cũng quy định cụ thể danh sách 34 tỉnh, thành phố thuộc 3 khu vực để áp dụng khung giá phát điện. Trong đó, miền Bắc gồm 18 tỉnh, thành phố; miền Trung có 8 địa phương và miền Nam có 8 địa phương.

Trong đó, khu vực miền Trung có tỉnh Gia Lai cùng các địa phương Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Khu vực miền Bắc gồm các địa phương từ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La đến Hà Tĩnh. Trong khi đó, miền Nam gồm Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau.

Việc phân chia khu vực là căn cứ để xác định mức giá tối đa áp dụng cho từng loại hình nhà máy điện gió theo quy định của Bộ Công Thương.

Khung giá phát điện được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1-2-2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định và phê duyệt khung giá phát điện. Các quy định liên quan đã được sửa đổi, bổ sung qua những văn bản hướng dẫn sau đó.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Quyết định số 2945/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 5-11-2026.

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