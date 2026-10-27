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Thủy điện tích năng Bác Ái hơn 21.000 tỷ đồng có gì đặc biệt?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Dân Trí, Chinhphu.vn, EVN)

(GLO)- Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái (Khánh Hòa) có công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư hơn 21.100 tỷ đồng. Dự án vừa đạt bước tiến mới khi EVN ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện trị giá hơn 4.462 tỷ đồng.

Chiều 26-10, tại Hà Nội, EVN ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái với liên danh nhà thầu Voith Hydro Shanghai và Powerchina Zhongnan. Gói thầu có giá trị 4.462,603 tỷ đồng, thời gian thực hiện 51 tháng, là 1 trong 2 gói thầu lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng công trình.

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Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái sử dụng nguồn nước từ hồ thủy lợi Sông Cái dung tích gần 220 triệu khối. Ảnh: Đức Cường/Tuổi Trẻ

Dự án được xây dựng tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 đại diện quản lý, điều hành. Công trình có 4 tổ máy, mỗi tổ máy công suất 300 MW, tổng công suất lắp đặt 1.200 MW; tổng mức đầu tư hơn 21.101 tỷ đồng. Đây là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam.

Điểm khác biệt của công nghệ này là nhà máy không chỉ phát điện từ nguồn nước như thủy điện thông thường mà còn sử dụng điện để bơm nước từ hồ thấp lên hồ cao. Khi nhu cầu sử dụng điện tăng, nước từ hồ trên được dẫn qua tuabin để phát điện trở lại hệ thống. Vì vậy, thủy điện tích năng được ví như một “cục pin khổng lồ”, có khả năng lưu trữ năng lượng để sử dụng vào thời điểm cần thiết.

Theo phương án vận hành, Bác Ái sẽ bơm tích nước vào giờ thấp điểm và phát điện vào giờ cao điểm, góp phần giảm chênh lệch giữa các thời điểm tiêu thụ điện trong ngày. Nhà máy còn có chức năng điều tần, bù công suất phản kháng và dự phòng quay, hỗ trợ nâng cao độ ổn định của hệ thống điện.

Vai trò này càng đáng chú ý khi tỷ trọng điện gió, điện mặt trời trong hệ thống ngày càng tăng. Các nguồn năng lượng tái tạo phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, trong khi nhu cầu sử dụng điện thay đổi theo thời gian. Khả năng tích trữ và phát điện theo nhu cầu giúp thủy điện tích năng hỗ trợ điều độ hệ thống, tăng tính linh hoạt trong khai thác các nguồn điện.

Dự án cũng nằm trong định hướng phát triển nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, góp phần bảo đảm an ninh cung cấp điện và hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải của ngành điện.

Theo thông tin EVN công bố ngày 26-10, dự án đã lựa chọn được nhà thầu cho 30 trong tổng số 35 gói thầu theo kế hoạch. Công trình khởi công ngày 22-2-2025; khối lượng đào và gia cố hầm lũy kế đạt 7.160/17.000 m, tương đương 42% khối lượng hợp đồng. Phần đào, gia cố nhà máy ngầm đạt 87.835/214.247 m³, tương đương 41%.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện vào tháng 12-2029; tổ máy số 2 vào tháng 4-2030, tổ máy số 3 vào tháng 8-2030 và tổ máy số 4 vào tháng 12-2030. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2031.

Khi đi vào vận hành, Bác Ái được kỳ vọng bổ sung năng lực lưu trữ năng lượng quy mô lớn, hỗ trợ điều tiết phụ tải và nâng cao khả năng vận hành ổn định của hệ thống điện quốc gia.

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