Tham dự buổi lễ có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, các đơn vị tài trợ vốn cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4A mở rộng. Ảnh: Huy Toàn

Dự án Thủy điện Sê San 4A mở rộng có tổng mức đầu tư hơn 802 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 12,51 ha, với hạng mục chính là xây dựng nhà máy thủy điện gồm 2 tổ máy tua bin Kaplan, tổng công suất 29 MW; đồng thời, đầu tư trạm biến áp 220 kV và hệ thống đường dây đấu nối vào lưới điện quốc gia. Nguồn vốn thực hiện gồm 30% vốn tự có của doanh nghiệp và 70% vốn vay thương mại.

Theo kế hoạch, thời gian xây dựng dự án trong 2 năm, dự kiến vận hành ổn định vào cuối năm 2028. Sau khi hoàn thành, công trình cung cấp sản lượng điện bình quân khoảng 65 triệu kWh mỗi năm.

Quang cảnh lễ khởi công Dự án Thủy điện Sê San 4A mở rộng. Ảnh: Huy Toàn

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động, ưu tiên người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; đóng góp ngân sách, hỗ trợ phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Công ty CP Thủy điện Ia O và Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE) trực thuộc Bộ Công Thương đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện gói thầu “Chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công”.

Ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình và bảo vệ môi trường. Đồng thời, lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định: Tỉnh Gia Lai cũng như các sở, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng quy định, sớm đưa vào vận hành, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.