Thay ống hút nhựa bằng ống hút giấy: Lợi bất cập hại?

(GLO)- Được xem là giải pháp thân thiện với môi trường, ống hút giấy ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, các nghiên cứu đánh giá vòng đời sản phẩm cho thấy loại ống hút này có thể tiêu tốn nhiều nước, năng lượng và gây tác động môi trường lớn hơn ống hút nhựa ở một số tiêu chí.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Cleaner Production năm 2023 và tạp chí Polymers ngày 30-4-2025 cho thấy, việc thay thế ống hút nhựa bằng giấy hoặc nhựa sinh học không có nghĩa mọi tác động môi trường đều giảm. Riêng ống hút giấy, phát thải đáng kể đến từ khâu sản xuất nguyên liệu và xử lý sau sử dụng.

So với ống hút nhựa thông thường, ống hút giấy có chỉ số tác động gây ung thư đối với con người cao gấp 6,33 lần. Ảnh minh họa internet

Quá trình sản xuất giấy cần nguyên liệu gỗ, nước, năng lượng và nhiều công đoạn xử lý. Nghiên cứu đăng trên Environmental Science & Technology cho biết lượng nước hàm chứa trong sản xuất giấy khoảng 1.700 lít/kg, cao hơn nhiều so với mức 32 lít/kg của nhựa polypropylene (PP). Đây là số liệu tính theo khối lượng vật liệu.

Đáng chú ý, nghiên cứu do Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc đặt hàng, công bố ngày 22-10-2026, đánh giá 16 nhóm tác động môi trường của các loại ống hút. Kết quả cho thấy, so với ống hút nhựa thông thường, ống hút giấy có chỉ số tác động gây ung thư đối với con người cao gấp 6,33 lần và tác động axit hóa cao gấp 2,04 lần.

Các chỉ số này phản ánh nguy cơ tiềm tàng được mô hình hóa trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, không có nghĩa người sử dụng ống hút giấy có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 6,33 lần. Nghiên cứu cũng cho thấy nhựa thông thường có tác động thấp hơn ở 10/16 nhóm tiêu chí, nhưng không đồng nghĩa vật liệu này thân thiện với môi trường hơn ở mọi khía cạnh.

Thực tế, ống hút nhựa vẫn là nguồn rác thải đáng lo ngại do khó phân hủy, có thể tồn tại lâu dài trong môi trường, phát tán ra sông, biển và ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Tuy nhiên, tác động môi trường còn phụ thuộc vào nguyên liệu, công nghệ sản xuất, vận chuyển và phương thức xử lý sau sử dụng. Thay vì chỉ chuyển từ vật liệu này sang vật liệu khác, người tiêu dùng nên hạn chế sử dụng ống hút dùng một lần, ưu tiên uống trực tiếp hoặc dùng sản phẩm có thể tái sử dụng. Đây mới là hướng giảm rác thải và tài nguyên tiêu hao bền vững hơn.