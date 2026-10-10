Panasonic thí điểm mua lại điều hòa cũ để tái chế: Người tiêu dùng tham gia thế nào?

(GLO)- Chương trình được triển khai tại miền Nam và miền Trung từ tháng 10-2026 đến hết tháng 3-2027, với mục tiêu thu gom 500-1.000 máy điều hòa đã qua sử dụng.

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Công ty TNHH Cao Phong - đơn vị vận hành chuỗi Siêu thị điện máy - nội thất Chợ Lớn hợp tác triển khai chương trình thí điểm thu gom rác thải điện tử tại Việt Nam. Hoạt động tập trung trước mắt vào máy điều hòa không khí đã qua sử dụng, nhằm kiểm chứng tính khả thi của mô hình thu gom và tái chế theo hướng bền vững.

Đại diện Panasonic Việt Nam và Cao Phong tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ở TP. Hồ Chí Minh cuối tháng 9. Ảnh:Panasonic

Chương trình được thực hiện tại khu vực miền Nam và miền Trung. Trong thời gian thí điểm, khách hàng mua sản phẩm Panasonic tại các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống Cao Phong có thể đăng ký bán lại điều hòa cũ.

Mục tiêu ban đầu là thu gom khoảng 500-1.000 máy đến hết tháng 3-2027. Thông qua chương trình, hai doanh nghiệp hướng tới đánh giá khả năng tổ chức hoạt động thu gom trên mạng lưới bán lẻ, đồng thời xác định tính khả thi về thương mại của mô hình tái chế thiết bị điện gia dụng sau khi hết vòng đời sử dụng.

Sau khi thu gom, các thiết bị dự kiến được tháo dỡ, phân loại theo từng loại vật liệu và chuyển sang quy trình tái chế phù hợp để tạo ra nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, việc xử lý còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất các giấy phép cần thiết.

Đối với điều hòa không khí, việc thu gom và xử lý phù hợp còn có ý nghĩa trong quản lý các thành phần, vật liệu của thiết bị. Đặc biệt, môi chất lạnh cần được kiểm soát, thu hồi và xử lý đúng quy trình nhằm hạn chế nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, trách nhiệm thu gom, tái chế đối với các sản phẩm điện, điện tử thuộc diện áp dụng được thực hiện từ ngày 1-1-2025.

Ông Takayasu Fujino - Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam - cho biết: Việc thực hiện EPR là nghĩa vụ quan trọng của doanh nghiệp trong vai trò nhà sản xuất, nhập khẩu. Panasonic mong muốn thông qua chương trình thí điểm góp phần xây dựng mô hình thực tiễn về thu gom, tái chế rác thải điện tử và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Hoạt động này cũng nằm trong sáng kiến phát triển bền vững Panasonic GREEN IMPACT được tập đoàn công bố năm 2022, với hai trụ cột là trung hòa carbon và kinh tế tuần hoàn.

Kết quả thí điểm sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng mở rộng mô hình thu gom, tái chế thiết bị điện gia dụng trong thời gian tới. Đối với người tiêu dùng, việc tham gia các chương trình thu hồi chính thức cũng góp phần thúc đẩy xử lý thiết bị cũ theo hướng có trách nhiệm hơn với môi trường.