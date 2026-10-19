Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Net Zero

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Báo Chính phủ)

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

Theo đó, các mô hình thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy hiệu quả tích cực cả về kinh tế và môi trường. So với phương thức canh tác truyền thống, lợi nhuận của nông dân tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, trong khi năng suất tăng 5-12%.

ruong-lua-canh-tac-theo-chuong-trinh-canh-tac-lua-giam-phat-thai-tai-dong-thap.jpg
Ruộng lúa canh tác theo chương trình canh tác lúa giảm phát thải tại Đồng Tháp. Ảnh: Phạm Mơ/VnExpress

Điểm đáng chú ý là quy trình mới hướng đến sử dụng tiết kiệm các yếu tố đầu vào, thay vì phụ thuộc vào việc tăng lượng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để nâng năng suất.

Cụ thể, lượng giống gieo sạ giảm 30-50%; phân bón hóa học giảm 20-30%; số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm 2-3 lần. Lượng nước tưới cũng được tiết kiệm từ 20-40%. Nhờ đó, chi phí sản xuất giảm, đồng thời lượng khí nhà kính phát sinh từ hoạt động trồng lúa được hạn chế.

Theo các số liệu được công bố, mỗi hecta lúa trong một vụ có thể giảm phát thải tương đương 3-4 tấn CO₂. Đây là lợi ích quan trọng trong bối cảnh ngành nông nghiệp phải nâng cao hiệu quả sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Quy trình canh tác lúa phát thải thấp cũng được triển khai thông qua việc quản lý nước tưới hợp lý, hạn chế tình trạng ruộng ngập nước liên tục. Tại mô hình 100 ha ở xã Tân Điền (tỉnh Đồng Tháp), phương pháp tưới ướt - khô xen kẽ giúp giảm phát thải gần 1 tấn CO₂ tương đương/ha/vụ. Năng suất thu mẫu đạt 6,4 tấn/ha, cao hơn ruộng đối chứng 1,1 tấn/ha; lợi nhuận tăng gần 11,8 triệu đồng/ha.

Theo số liệu được công bố đến tháng 9-2026, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 175.000 hộ đăng ký tham gia. Tổng diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình canh tác bền vững đạt gần 421.000 ha, tương đương gần 90% mục tiêu diện tích theo kế hoạch triển khai giai đoạn này.

Bên cạnh nguồn lực trong nước, Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC), do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia hỗ trợ thông qua SNV Việt Nam, hướng đến áp dụng quy trình kỹ thuật trên khoảng 240.000 ha.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

Net Zero

(GLO)- “Ðối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 đến ngày 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) là dịp để tỉnh mở thêm hướng tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phục vụ phát triển xanh, bền vững.

Khơi thông nguồn điện gió, mở dư địa tăng trưởng

Khơi thông nguồn điện gió, mở dư địa tăng trưởng - Kỳ 1: Gỡ vướng mắc để khơi thông nguồn điện

Net Zero

(GLO)- Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển điện gió với hàng chục dự án đã vận hành và đang được triển khai. Để nguồn năng lượng này phát huy hiệu quả, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thử nghiệm, đấu nối, truyền tải và chuẩn bị các điều kiện để phát triển điện gió phù hợp với quy hoạch.

El Niño tác động thế nào đến an ninh lương thực toàn cầu?

El Niño tác động thế nào đến an ninh lương thực toàn cầu?

Net Zero

(GLO)- El Niño đang mạnh lên và được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2-2027. Không chỉ làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, hiện tượng khí hậu này còn đang tạo thêm sức ép lên sản xuất nông nghiệp, giá lương thực và sinh kế của hàng triệu người.

Vì sao sàn giao dịch carbon hơn 1 tháng vẫn "im ắng"?

Vì sao sàn giao dịch carbon hơn 1 tháng vẫn "im ắng"?

Net Zero

(GLO)- Sau hơn 1 tháng kể từ khi chính thức vận hành, sàn giao dịch carbon trong nước vẫn chưa ghi nhận thêm giao dịch mới ngoài phiên đầu tiên. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến phù hợp với giai đoạn thí điểm của 1 thị trường còn rất mới tại Việt Nam.

Ra mắt Dự án nâng cao năng lực hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Ra mắt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Net Zero

(GLO)- Sáng 23-7, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) và Tổ chức Frankfurt Zoological Society (FZS/Đức) tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Gia Lai trước cơ hội trở thành trung tâm tín chỉ carbon của Việt Nam

Gia Lai trước cơ hội trở thành trung tâm tín chỉ carbon của Việt Nam

Net Zero

(GLO)- Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Với hơn 1 triệu héc ta đất có rừng, Gia Lai được đánh giá có nhiều lợi thế để tham gia sâu vào thị trường tiềm năng này.

null