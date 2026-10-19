Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

Theo đó, các mô hình thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy hiệu quả tích cực cả về kinh tế và môi trường. So với phương thức canh tác truyền thống, lợi nhuận của nông dân tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, trong khi năng suất tăng 5-12%.

Ruộng lúa canh tác theo chương trình canh tác lúa giảm phát thải tại Đồng Tháp. Ảnh: Phạm Mơ/VnExpress

Điểm đáng chú ý là quy trình mới hướng đến sử dụng tiết kiệm các yếu tố đầu vào, thay vì phụ thuộc vào việc tăng lượng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để nâng năng suất.

Cụ thể, lượng giống gieo sạ giảm 30-50%; phân bón hóa học giảm 20-30%; số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm 2-3 lần. Lượng nước tưới cũng được tiết kiệm từ 20-40%. Nhờ đó, chi phí sản xuất giảm, đồng thời lượng khí nhà kính phát sinh từ hoạt động trồng lúa được hạn chế.

Theo các số liệu được công bố, mỗi hecta lúa trong một vụ có thể giảm phát thải tương đương 3-4 tấn CO₂. Đây là lợi ích quan trọng trong bối cảnh ngành nông nghiệp phải nâng cao hiệu quả sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Quy trình canh tác lúa phát thải thấp cũng được triển khai thông qua việc quản lý nước tưới hợp lý, hạn chế tình trạng ruộng ngập nước liên tục. Tại mô hình 100 ha ở xã Tân Điền (tỉnh Đồng Tháp), phương pháp tưới ướt - khô xen kẽ giúp giảm phát thải gần 1 tấn CO₂ tương đương/ha/vụ. Năng suất thu mẫu đạt 6,4 tấn/ha, cao hơn ruộng đối chứng 1,1 tấn/ha; lợi nhuận tăng gần 11,8 triệu đồng/ha.

Theo số liệu được công bố đến tháng 9-2026, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 175.000 hộ đăng ký tham gia. Tổng diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình canh tác bền vững đạt gần 421.000 ha, tương đương gần 90% mục tiêu diện tích theo kế hoạch triển khai giai đoạn này.

Bên cạnh nguồn lực trong nước, Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC), do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia hỗ trợ thông qua SNV Việt Nam, hướng đến áp dụng quy trình kỹ thuật trên khoảng 240.000 ha.