(GLO)- Sau gần 5 tháng vận hành, sàn giao dịch carbon trong nước chỉ ghi nhận 7 giao dịch với tổng khối lượng 1.310 tấn CO₂ tương đương. Hạ tầng đã có nhưng thị trường vẫn trầm lắng do thiếu động lực mua bán, nguồn cung hạn chế và doanh nghiệp chưa sẵn sàng tham gia.

Sàn giao dịch carbon trong nước khai trương ngày 29-6-2026 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đánh dấu bước tiến trong xây dựng thị trường carbon. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Sàn giao dịch carbon Việt Nam chính thức vận hành vào ngày 29-6. Ảnh: JD/Dân Trí

Theo số liệu được công bố, đến ngày 17-11, sàn ghi nhận 7 giao dịch hạn ngạch phát thải, tổng khối lượng 1.310 tấn CO₂ tương đương, trị giá khoảng 174,86 triệu đồng. Phần lớn giao dịch tập trung trong phiên khai trương; sau đó thị trường gần như không phát sinh hoạt động mua bán.

Nguyên nhân đáng chú ý là hạn ngạch phát thải giai đoạn thí điểm được phân bổ miễn phí cho doanh nghiệp. Với lượng hạn ngạch được cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu, nhiều cơ sở chưa phải mua thêm để thực hiện nghĩa vụ phát thải, khiến nhu cầu giao dịch thấp.

Bên cạnh đó, nguồn cung tín chỉ carbon đủ điều kiện giao dịch còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp, chủ dự án có tiềm năng tạo tín chỉ nhưng chưa nắm rõ quy trình, tiêu chuẩn và thủ tục tham gia thị trường.

Năng lực đo đạc, báo cáo và thẩm tra phát thải (MRV) cũng là điểm nghẽn. Khảo sát 91 cơ sở thuộc diện thí điểm cho thấy chỉ 12 cơ sở có hệ thống MRV vận hành ổn định, ảnh hưởng đến việc xác định lượng phát thải và xây dựng phương án giao dịch.

Các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý, tiêu chuẩn tín chỉ, mở rộng nguồn cung và nâng cao năng lực doanh nghiệp. Khi nghĩa vụ giảm phát thải rõ ràng hơn, hạn ngạch không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu và lợi ích kinh tế từ giao dịch được xác định cụ thể, thị trường carbon mới có cơ hội phát triển thực chất.

Sàn giao dịch carbon đã có nền tảng vận hành, nhưng để tránh tình trạng “có sàn, thiếu giao dịch”, cần sớm tháo gỡ những điểm nghẽn về cung, cầu và cơ chế, tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường.