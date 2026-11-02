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Gia Lai triển khai thí điểm 1-3 dự án tín chỉ carbon rừng

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4510/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thị trường tín chỉ carbon giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050 nhằm khai thác tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính, tạo nguồn lực tài chính mới phục vụ phát triển kinh tế xanh.

Theo đề án, giai đoạn 2026-2028, tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu carbon, triển khai thí điểm 1-3 dự án tín chỉ carbon rừng; đồng thời phát triển dự án carbon thủy sản phát thải thấp, bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn và dự án giảm phát thải tín chỉ carbon từ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

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Với gần 1 triệu ha rừng, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển tín chỉ carbon rừng. Ảnh: Minh Phương

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có khoảng 20.000 ha cây trồng áp dụng biện pháp canh tác giảm phát thải; giảm ít nhất 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng dự án.

Khoảng 30% xe buýt sử dụng điện hoặc năng lượng xanh; 100% taxi đầu tư mới sử dụng điện; chuyển đổi tối thiểu 50% hệ thống chiếu sáng công cộng sang đèn LED hiệu suất cao...

Với hơn 986.600 ha rừng, Gia Lai có lợi thế lớn trong phát triển tín chỉ carbon, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

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